Castroverde suprimirá 15 vertederos y recogerá el plástico en las granjas

El Ayuntamiento de Castroverde eliminará los 15 puntos esparcidos en el municipio para la recogida de plásticos agrícolas para realizar esta a domicilio en las explotaciones, que tendrán que darse de alta en el Concello y pagar una cuota fija anual por la gestión de este tipo de residuo.

El alcalde del municipio, el socialista Xosé María Arias, asume este cambio al considerar ineficaz el sistema actual, "onde os puntos de recollida de plásticos converté ronse en vertedoiros onde a xente, moitas veces doutros concellos, deposita alí calquera cousa", comenta.

Por otro lado, el regidor explica que, si bien hace años esta gestión estaba regulada por la Xunta, que llegaba a aportar al Ayuntamiento una cantidad por el plástico recogido, ahora mismo es el Concello el encargado de asumirla, teniendo que pagar por cada tonelada de plástico cerca de 110 euros en un municipio que produce cerca de 140 al año, según informa Arias.

Además, "a xestión dos residuos é fundamental para o medio ambiente, e a partir de agora será obrigatorio para as gandarías certificar as boas prácticas neste sentido para conseguir calquera subvención", comentó el regidor municipal.

CUOTA. El Concello redacta ahora las bases para la licitación del servicio, que tendrá un importe base estimado de 15.000 euros, para que entre en funcionamiento a comienzos del año que viene. La recogida se realizará tres veces al año, en los meses de marzo, junio y octubre, y las explotaciones tendrán que darse de alta en la administración local y pagar una cuota al año.

Para las ganaderías de vacuno, esta cuota será de 30 euros fijos, más 0,60 por cada cabeza de ganado. Las explotaciones con cinco cabezas o menos quedan exentas de pago.

Para las ganaderías de ovino y caprino, la cuota fija es de 10 euros al año, y la variable de 0,06 por cada cabeza de ganado. Las explotaciones con menos de 50 animales quedarán exentas de pago.

El alcalde, Xosé María Arias, advierte que las explotaciones que estén exentas de pago tendrán que darse de alta igualmente si quieren obtener la certificación de gestión de residuos. El número de teléfono al que tendrán que llamar será el 982.31.20.80.

El Concello recuerda que la recogida de plásticos agrícolas no es una obligación del Concello, sino que cada explotación está obligada a realizar su gestión. "Sen embargo, dende o Concello valoramos que é algo do que temos que asumir a responsabilidade, e agora máis ca nunca, pois non hai outro camiño có de coidar do medio ambiente", indicó.