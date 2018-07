Castroverde solicitará la gestión de la residencia de mayores para poder abrirla "canto antes"

El Concello de Castroverde solicitará a la Diputación la entrega y cesión de la residencia de mayores de la localidad, los terrenos sobre los que se asienta la edificación y la gestión de su servicio. La alcaldía llevará la propuesta al pleno municipal, que se celebrará esta tarde, con el objetivo de "tomar as medidas necesarias para abrir xa" un centro cuyas obras se terminaron hace más de tres años, pero que continúa sin abrir.

El alcalde, Xosé María Arias, indicó que requerirán además al ejecutivo lucense la aportación económica pertinente prevista para sufragar las plazas del centro de mayores, "partida que tamén está prevista para o resto dos municipios da rede de centros dependentes da Deputación". El regidor aseguró que no tiene otra salida para descongestionar la situación. "Despois de tres anos e medio e dadas as discrepancias que se deron, o Concello ten que mover ficha. Se alguén me garantizase que en dou ou catro meses o centro estaría aberto, non teriamos que tomar esta medida. Pero non temos garantías", aseguró.

Arias explicó que se puso en contacto con el presidente de la Diputación, Darío Campos, para trasladarle su postura y conocer la de la entidad provincial antes de llevar a pleno la solicitud del centro. "Falei co presidente e díxome que veía que a situación non se ía solventar. Creo que xa esperamos o suficiente", indicó.

Desde el ente provincial aseguraron que no pondrán ningún problema en aceptar la mencionada solicitud por parte del Concello de Castroverde, ya que la elección del modelo de gestión de las residencias pertenece "única e exclusivamente" a los Ayuntamientos, aunque sea la Diputación quien financie el servicio. Del mismo modo, la entidad explicó que los otros municipios pueden solicitar igualmente la cesión de los terrenos y los inmuebles si así lo consideran oportuno.

La Diputación recordó que las peticiones son totalmente independientes, es decir, la cesión del edificio y los terrenos al municipio correspondiente no depende de cómo se decide llevar a cabo la gestión, y viceversa.

Eso sí, desde el ente provincial advierten que la gestión exclusivamente municipal, sin convenio de colaboración, podría acarrear un mayor gasto en la contratación de personal: "A Deputación, ao marxe de facer o reglamento de acceso e a ordenanza fiscal, presta colaboración para valorar os casos dos posibles usuarios, tramita expedientes e costea todo o equipo multidisciplinar técnico", comentaron desde la entidad provincial.

Este equipo multidisciplinar técnico incluye empleados como psicólogos, enfermeros o animadores socioculturales. Si la gestión es compartida, alguno de estos profesionales lleva a cabo su labor en distintos centros, por lo que su contratación se abarata: "O Concello tomou a decisión de pedir a residencia. Nós temos o dereito e queremos facelo para poder abrila canto antes. Se esto incide en que sae máis caro algún dos servizos, teremos que comprobalo e asumilo", indicó Xosé María Arias.

El alcalde de Castroverde, no obstante, no quiso poner una fecha límite para la apertura del centro de mayores. "Unha vez mandemos a petición, depende da Deputación. Non podo marcarme plazos, pero cando nos poñamos a traballar intentaremos que se solucione o antes posible", aseguró el regidor.

PARTIDO POPULAR. El grupo provincial del Partido Popular, por su parte, considera que esta petición por parte de Arias muestra "a absoluta falta de confianza" que los gestores socialistas tienen en el proyecto provincial de Darío Campos y Álvaro Santos.