Castroverde se rinde a la artesanía

Castroverde volvió a llenarse ayer con la celebración de la decimocuarta edición de la Feira de Artesanía e Gastronomía. A pesar de la lluvia la gente se animó a visitar la villa para disfrutar de una cita ya consolidada, que batió récord de visitantes.

El pregonero de este año fue el empresario Carlos Reija, dueño de la quesería Santo André, quien puso en valor la importancia de comprar productos locales para impulsar la economía de los pueblos. "Este tipo de eventos son fundamentais para recordar a importancia de mercar produtos de proximidade e poñer en valor oficios tradicionais que por desgraza se están perdendo", dijo Reija, al tiempo que animó a los asistentes a "mercar artigos artesáns que aínda que sexan máis caros que os industriais son garantía de calidade", resaltó.

La cita arrancó sobre las diez de la mañana y contó con más de un centenar de puestos. Los visitantes pudieron encontrar todo tipo de artesanía, desde prendas de vestir con tejidos elaborados a mano a muebles de madera, pasando por bisutería y una amplia variedad de objetos de decoración, así como trabajos en piedra. La oferta gastronómica también fue muy amplia con productos tradicionales de la comarca y puestos con auténticas delicatessen.

La programación de la feria contó además con demostraciones en vivo de oficios tradicionales como cestería, instrumentos musicales o cerámica. Como novedad hubo un taller de elaboración de quesos dedicado a los niños. El artesano Eugenio Linares deleitó a los asistentes con la elaboración de esculturas de madera con motosierra y se celebró una degustación de productos autóctonos de razas Galiña de Mos y Porco Celta por parte de operadores autorizados en una food truck.

Como ya es habitual en esta cita a partir de las 13.30 horas tuvo lugar un desfile de moda organizado por María Nogueira, en el que mostraron sus creaciones varios artistas. Llamó la atención del público sobre todo una colección inspirada en Las Meninas y otra de ropa interior hecha con madera.

OTRAS ACTIVIDADES

La feria permaneció abierta hasta la noche y las actividades se completaron con una representación teatral, un espectáculo de magia y un circo aéreo. También hubo una muestra de coches y motocicletas clásicas, así como animación musical a cargo de Os Carapaus, Zuncurrundullo y la charanga Louband. Además, el escritor Ricardo Polín presentó su último libro 'A fortaleza medieval de Castroverde'.

Desde el gobierno local destacaron que a pesar de que el tiempo no acompañó hubo gran gran afluencia de visitantes y no fue necesario suspender ninguna actividad. "Estamos moi satisfeitos co éxito da feira na que a xente puido disfrutar de un día de lecer e ao mesmo tempo coñecer as nosas tradicións", dijo el alcalde, Xosé María Arias.

Al evento también acudió Roberto García Pernas, responsable de Participación Cidadá de la Diputación, entidad que colabora económicamente con la celebración del evento. "Colaboramos con esta feira para dinamizar a economía local, a producción artesanal, a gastronomía local e impulsar así a promoción turística do concello", destacó.