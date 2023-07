Castroverde rincha na Feira do Cabalo

A Feira do Cabalo de Castroverde celebrou este domingo a súa segunda edición e prometeu ser unha cita xa asentada no calendario de verán da comarca de Lugo. A festividade equina levaba máis dunha década sen se celebrar, até que o ano pasado volveu rebulir da man de Alfonso Chas Seijas.

O recinto feiral estaba o domingo ateigado de xente, nunha xornada ben calurosa xa dende que ás 9.00 horas abría ao público a feira no recinto do mercado gandeiro. O movemento maior comezou a sentirse a partir das 11.00 horas, cando foron chegando os animais para o concurso, que foron examinados polos xuíces da Asociación de Promoción e Recuperación Ecuestre Val do Ouro (Apreval), que tamén realizaron a súa medición para as carreiras dentro do recinto feiral.

Unha vez rematada a preparación dos animais, a artista Verónica Cambón volveu animar unha sesión vermú, tal como fixera xa o ano pasado, nas mesmas pistas das carreiras, e tamén a festa unha vez entregados os premios.

En total, entregáronse preto de 1.000 euros en premios, todos os que estaban previstos, para cabalos do país, trotóns e cruzados que competiron nas carreiras de andadura tradicional, que se practica en Galicia dende tempos inmemoriais. Tamén houbo un premio especial para o mellor animal de Castroverde. A competición demorouse dende as 15.15 horas ás 18.00, á que seguiu a entrega de premios e a festa da man da música de Verónica Cambón.