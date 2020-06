Castroverde lanza un plan pionero para agrupar parcelas agrarias

El Ayuntamiento de Castroverde lanzará en las próximas semanas un plan de subvenciones pionero en Galicia para favorecer la agrupación de parcelas agroganaderas y forestales en el municipio. La iniciativa está dotada con una partida de 200.000 euros. El alcalde, Xosé María Arias, adelantó que el gobierno local trabaja estos días en la elaboración de unas bases que regulen estas ayudas con el objetivo de "ter parcelas máis grandes que sexan rendibles para o sector da agricultura e da gandeiría, vitais para o desenvolvemento do noso municipio".

El regidor explicó que se subvencionarán agrupaciones de propiedades hechas mediante permutas voluntarias entre titulares de fincas, residan o no en el municipio. "Un dos requisitos principais para que se aproben as subvencións é que se unifique, polo menos, un 20% o número das parcelas iniciais", indicó.

Arias expuso que, una vez abierto el plazo de solicitudes, los vecinos tendrán un periodo de ocho a diez meses para alcanzar acuerdos voluntarios con otros propietarios con el fin de presentar un proyecto consolidado. La comisión encargada de valorar las propuestas dará prioridad a la unión de terrenos en el entorno de núcleos rurales. Los beneficiarios quedarán exentos de impuestos y tendrán asesoramiento técnico.

"As explotacións verán os seus custes de produción diminuídos, ordenaremos o territorio e conseguiremos usar o campo como cortalumes", expuso el alcalde, quien promovió este programa con el fin de solucionar los problemas que sufren las granjas "pola fragmentación das propiedades, a falta dunha cultura de xestión en común da produción, a escasa mobilidade de terras e a ausencia de ferramentas que faciliten a planificación aos propietarios. Temos que apoiar os sectores estratéxicos do noso municipio".

Arias pide colaboración a los dueños de las fincas. "A maioría das leiras son pequenas, pero con vontade podemos cambiar esta situación", subrayó. Castroverde cuenta con 300 explotaciones agrarias, con más de 12.000 cabezas de ganado y unos 600 cotizantes a la Seguridad Social.

El alcalde lamentó que los ayuntamientos tengan que suplir la falta de iniciativas de la Xunta en el medio rural. También precisó que el Gobierno gallego renunció a la figura de la concentración parcelaria para combatir el minifundismo. "Hai moitos procesos que se comezaron hai 30 anos e que pouco ou nada teñen que ver coa realidade actual", apostilló.

Unións Agrarias ve el plan como un referente rural

Xosé María Arias le presentó el proyecto al secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, quien le transmitió su apoyo y apuntó que su ejecución "será un referente para a Galicia rural. Suporá un antes e un despois".



El sindicato pondrá este proyecto de ejemplo en otros municipios gallegos "porque axudará a que as explotacións agrogandeiras sexan viables económicamente". García recordó que "levamos anos falando do abandono do rural e da falta de base territorial, de competitividade e de relevo xeracional, pero vimos poucas medidas con garantías como esta".



Retos. Este programa afronta tres grandes retos de la Galicia interior, como el abandono de tierras, la importación de forraje y la fijación de población. Además se beneficia de la aplicación de las nuevas tecnologías, que aporta fórmulas "máis baratas para xuntar fincas que as concentracións parcelarias", dijo García.