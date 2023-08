Castroverde inviste 19.000 euros na mellora do lavadoiro de Tarrío e da fonte de Trabado

O Concello de Castroverde vén de rematar as obras de mellora do lavadoiro de Tarrío e da fonte de Trabado, uns traballos aos que se destinaron máis de 19.000 euros. Do total de presuposto, a Xunta de Galicia aportou unha subvención de 11.100 euros, dentro da liña de axudas para mellorar as infraestruturas presentes no Camiño de Santiago, e os 8.000 euros restantes aportounos o propio Concello.

As obras, executadas por Hermanos Castedo e que duraron uns 15 días, consistiron en substituír a uralita da cuberta do lavadoiro por lousa e madeira, reforzar e pintar as columnas, mellorar o acceso, renovar a varanda e pintar o resto do espazo.

Pola súa parte, na fonte instalouse un pasamáns, pintouse e arranxáronse as escaleiras danadas.

A fonte de Trabado, tras ser arranxada. EP

Desde o Concello destacan que a fonte segue a ser moi empregada polos veciños de Trabado, que eloxian a calidade das súas augas, mentres que o lavadoiro foi no seu momento lugar de encontro no lugar de Tarrío.