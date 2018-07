El pleno de Castroverde aprobó este jueves —con diez votos a favor y una abstención— la petición a la Diputación de la cesión de los terrenos, el inmueble y la gestión de la residencia de mayores de la localidad. La propuesta, registrada por la alcaldía, fue secundada también por las concejalas del Partido Popular, mientras que el edil del BNG se abstuvo.

El alcalde del municipio, Xosé María Arias, recordó que la intención de su gobierno es que el centro pueda estar operativo "canto antes". "Despois de tres anos e medio esperando, a nosa única opción era actuar. Agora depende da Deputación, que terá que aprobar no seu pleno a cesión da residencia. Unha vez teñamos o permiso, poñerémonos a traballar canto antes para que os nosos veciños non teñan que agardar máis para desfrutar deste servizo social", afirmó Arias.

El regidor, que ya había mantenido una reunión con el presidente de la entidad provincial, Darío Campos, para trasladarle su posición respecto al centro, confía en que la Diputación no se demore demasiado en confirmar la cesión: "O único que queremos é ter a residencia aberta. Incluso non pechamos a porta, se a Deputación ten ou anuncia un acordo inminente para abrila, non teriamos ningún problema en aceptalo. Nós facemos a petición por pura necesidade, vistos os vacíos legais e xurídicos que existen para que se abra por outros medios, decidimos solicitala nós", añadió el regidor de Castroverde.

"A secretaría municipal redactará mañá – por este viernes– os documentos necesarios para envialos á Deputación. No momento en que se confirme a cesión, comezaremos a traballar para poñer en funcionamento a residencia canto antes", añadió Xosé María Arias.

La gestión municipal de la residencia contará con la financiación de la Diputación, que esta misma semana confirmaba que la elección del sistema de gestión de los centros corresponden exclusivamente a los propios municipios.

POLÍGONO INDUSTRIAL. El pleno de Castroverde aprobó además una moción de urgencia en la que se votó el incremento de subvención de las parcelas del polígono industrial. "Ata o de agora subvencionabamos con doce euros o metro cadrado. Con esta nova medida chegaremos ata os 21 euros, a metade do que costa o metro cadrado, 42", explicó Arias.