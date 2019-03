El castro de Castromaior tendrá un centro de visitas "aberto e participativo"

El Ministerio de Fomento sacará a licitación en las próximas fechas el centro de visitantes del castro de Castromaior, en Portomarín, un edificio de nueva construcción cuyo presupuesto ascenderá a 311.000 euros. El alcalde de la localidad, Juan Serrano, explicó que el lugar será "aberto e participativo", y confía en que sirva de impulso para que se visualice la importancia del yacimiento.

El edificio, comentó Serrano, ya cuenta con el visto bueno de Patrimonio y todos los permisos necesarios para su construcción, por lo que solo falta que se cumple el trámite de la licitación para que las obras arranquen.

El alcalde de Portomarín indicó que el Concello no podría mantener el personal del centro de interpretación, por lo que han optado por un "edificio sen conservación". "Buscouse integralo no espazo e tamén que sexa duro, no sentido de que vai estar sempre aberto. O que alí se expoña serán reproduccións e cousas que hai no castro, pero que poidan manterse nestas condicións", aseguró el regidor.

Juan Serrano espera que este edificio permita poner en valor Castromaior. "Quixera que se visualice a importancia que ten. É un xacemento que se remonta a seis séculos antes de Xesucristo. Xa se desenvolvía en dúas alturas, tiña rede de pluviais e saneamento. Tamén demostra que había xerarquías, porque nunha zona un pouco diferente apareceron moedas. Hai unha praza que se supón que debía ser para certo tipo de eventos. E todo esto, no século VI a. C.", indicó el alcalde.

Los trabajos de excavación hace tiempo que están paralizados. El yacimiento cuenta con una superficie de cuatro hectáreas, en las que apenas se ha trabajado sobre una décima parte. "Os cartos son os que son", reconoció Serrano.

"Todos os anos, desde que son alcalde, destinamos unha partida a realizar unha limpeza manual e outra con máquinas. Nós temos conservado o espacio e limpamos para que a vexetación non invada, pero traballo arqueolóxico como tal non se está a facer na actualiade", comentó el regidor.

Está por ver si la puesta en marcha de este centro de visitantes permite al castro un mayor reconocimiento e inversión por parte de las administraciones.