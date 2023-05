Crían telo fácil e deron con castrexos de armas tomar. As lexións de romanos que avanzaban desde Lucus Augusti cara a Sobrado, toparon no seu camiño coa coraxe dos habitantes do castro Friulio con tal de non caer baixo o xugo de Roma. Esa coraxe é a que esta fin de semana volve latir ás beiras do Narla.

A asociación A Castronela, coa colaboración do Concello de Friol, trouxo ao presente oficios e artiluxios de sempre. O ferreiro, o forno de leña, o tear e a tecelá están no castro levantado polos membros da Castronela ao pasar a ponte do río, como tamén o está a mercadora que, co seu carro, as vacas que tiran del e as guerreiras que a acompañan, fixo entrada no recinto. Esa é unha das novidades desta quinta edición porque, tal e como recoñece Clara Montes, integrante do colectivo, "o Friulio é unha historia e a mercadora é un dos fíos condutores". Ela tamén fala da importancia de ter sempre "un factor sorpresa" para os visitantes, e este foino este sábado igual que a voda galaica o foi en 2022.

Un momento do asedio dos romanos ao castro Friulio. SEBAS SENANDE

Clara lembra que o Friulio é "teatro vivo", historia que viaxa séculos a través da representación de máis de 400 persoas. Ata 31 entidades participan este ano, xa que á organizadora e ás asociacións locais de Condes, Roimil, Carballo Vivo, Xesta Verde e a Anpa do CPI, se lles sumaron Arqueros de Teverga, as Asamblearias, Bolboreta Fiandeira, Astures de Carabanzo, Civitas Lucensis, Corazóns Artesáns, Cohors III, Gallaecia Viva, a Garda Pretoriana e Salesiani Luci Augusti –que cumpren dez anos–, Guerras Cántabras, Kertix, Legion VI Victrix, Lucus Equites, Lucus Icenas Miliatore, Ludus Bergidum Flavium, Lugdunum, Pax Romana, Senatus Lucus Augusti, Son de Lugh, Terra Copora, Tir Na N"Og, Trebas Galaicas, Tympana Gallaica e As Vestais.

Unha tecelá. SEBAS SENANDE

Esa avalancha de romanos e castrexos chegados tamén da Coruña, de Asturias, Cantabria ou León, foi a que agradeceron os organizadores, que ademais, en palabras do seu presidente, Jesús Arias, puxeron en valor o traballo dos lugueses "que levan 20 anos recreando historia e co seu esforzo lograron que o Arde Lucus sexa de interese turístico internacional".

O alcalde, José Ángel Santos, lembrou que o Friulio "é unha festa de todos", tamén da veciñanza, que se implicou en ambientar a súa localidade para dar fe de que "aquí pasa algo; ti entras a Friol e sabes que algo hai esta fin de semana", dicía Clara. E vaia se hai.

Castrexas. SEBAS SENANDE

Á escaramuza, ao descenso en balsa polo Narla e ao asedio ao que someteron os romanos ao castro Friulio, con paz incluída e guiado todo pola voz do friolés David Espiño, súmanse este domingo premios e máis recreacións.



A apertura do mercado e dos asentamentos galaico e romano é ás 11.00, hora á que se preparará o porco celta. Un pouco máis tarde comezarán as demostracións de tear, orfebrería e fiado, os obradoiros de pulseira e frechas e o de alimentación nas lexións, ademais de poder xogar con Xotramu.

Obradoiro con barro. SEBAS SENANDE

Ás 11.15 será a Ordine Mutatio da Cohors III, ás 12.00, unha voda galaica e ás 13.00, a liorta polo tesouro. A entrega de premios do concurso de fachadas e escaparates e a distinción como persoeiro de honra a Francisca Abuín irán pechando, ás 14.00, unha edición cuxas portas se clausuran ás 20.00. Pero aí non queda a cousa. Xa avisaron dun VI Friulio.