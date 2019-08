La Casa do Maior abrirá este lunes en Portomarín para usuarios con dependencia

La Casa do Maior de Portomarín abrirá sus puertas este lunes para acoger a usuarios mayores de 60 años con dependencia en primer o segundo grado; es decir, moderada o severa. Las instalaciones, que celebraron ayer una jornada de puertas abiertas, se encuentran en la antigua Casa do Médico —reformada con 30.000 euros— y forman parte de un nuevo proyecto financiado íntegramente por la Xunta de Galicia y gestionado por Elena Martínez para la creación de servicios en el rural.

Este centro de día acogerá a un total de cinco personas. Dos de ellas se incorporarán el lunes y las restantes se unirán a partir del mes de septiembre, aunque, según la promotora, Elena Martínez, estiman ampliar el número de plazas en el futuro. La casa cuenta con un salón, una sala de estar, una cocina totalmente equipada, dos baños y un amplio jardín, en donde organizarán actividades como gimnasia o manualidades. Martínez también añadió que, por el momento, los usuarios acudirán a la casa durante las tardes y que podrán disponer de dos comidas al día por cinco euros, que es la única cantidad que tendrán que abonar ellos mismos.

SERVICIO PIONERO

El alcalde de Portomarín, Juan Serrano, propuso esta idea el pasado mes de febrero con la intención de impulsar el "necesario" y pionero servicio de crear espacios para mayores en el rural. Con los fondos destinados por la Xunta, el Concello realizó una reforma valorada en 30.000 euros para transformar la antigua Casa do Médico. Además, la Xunta destinará a la promotora una prima anual de 19.600.

Las encargadas del servicio serán la propia Elena Martínez y su compañera Magdalena Pacheco, que se turnarán para atender a los usuarios de lunes a viernes.

PUERTAS ABIERTAS

A la jornada de puertas abiertas acudieron el alcalde de Portomarín y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro. En su discurso, Balseiro destacó el esfuerzo que realiza la Xunta por extender la prestación de servicios sociales a todo el territorio, fundamentalmente al medio rural, con la incorporación del nuevo modelo de Casas do Maior.

El delegado añadió que estas medidas están íntegramente financiadas por la Consellería de Política Social y que "ratifican a aposta da Xunta por desenvolver recursos de proximidade que permitan aos veciños ser atendidos na súa contorna".

A la presentación también asistieron tres integrantes de la asociación de jubilados O Ramallo, Mario Mato, Claudino Varela y la presidenta, Olga Lama, quien destacó la importancia de este tipo de espacios. "Es necesario disponer de lugares diferentes donde los mayores puedan relacionarse, entretenerse, hacer ejercicio... Todos los vecinos nos sentimos ilusionados con la idea", contó. La promotora indicó que espera que los usuarios puedan llegar a considerar este lugar como "su segunda casa".

Espacios gratuitos para el rural



Las Casas do Maior son una experiencia pionera que pone en marcha este año la Consellería de Política Social con la misma filosofía que las Casas Niño, que tan buen resultado están dando al suponer la ampliación de servicios y oportunidades en el rural, tanto laborales como de conciliación, aprovechando y adaptando instalaciones útiles que los habitantes puedan disfrutar de manera gratuita.



Segunda Casa do Maior

La Casa do Maior de Portomarín es la segunda inaugurada en la provincia lucense, después de la apertura en octubre de otra en el municipio de Cervantes. Durante la convocatoria de este año, se espera la puesta en marcha de dos más en As Nogais.