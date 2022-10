Carrín, alcalde en funcións na Fonsagrada pola baixa médica de Carlos López

O número dous do goberno local fonsagradino, José Ángel Fernández Carrín, está estes días á fronte do Concello como alcalde en funcións pola baixa médica do rexedor, Carlos López. O BOP deu conta deste relevo temporal.

Carrín, que é o primeiro tenente de alcalde, tomou as rendas do goberno local a comezos da pasada semana, despois de que uns problemas médicos obrigasen a López a ingresar nun centro hospitalario. O rexedor foi evolucionando favorablemente nos últimos días e, segundo sinalan dende o Concello, podería recibir a alta este mesmo venres.

Segundo subliñan desde o goberno socialista, esta baixa de López no está interferindo na actividade municipal, xa que seguen completándose con normalidade os diferentes trámites do día a día. Ademais, o PSOE obtivo o respaldo dos edís da oposición -PP e BNG- para aprazar un pleno municipal que ía celebrarse a comezos desta semana.