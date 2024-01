Cae una banda que asaltaba viviendas en el norte de España, dos de ellas en Outeiro de Rei

La Guardia Civil ha desmantelado una gran organización criminal de carácter itinerante dedicada a asaltar viviendas en todo el norte de España y que actúo en varias ocasiones en Galicia. Se les atribuyen al menos 150 robos en todo el país, 16 de ellos en la comunidad. Dos fueron en la provincia de Lugo, concretamente en la urbanización Os Alargos de Outeiro de Rei.

El grupo tenía su sede en Barcelona, desde donde planificaba los robos, al menos 145 cometidos en chalets y casas unifamiliares de Aragón, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia. Los dos principales líderes han sido detenidos en el aeropuerto de El Prat cuando intentaban huir del país.

A vinculación con Lugo é que varias das vivendas asaltadas son de Outeiro de Rei

Foron dous roubos, na urbanización Os Alargos. Ao final da nota que adxuntei hai un enlace con imaxes co material recuperado no conxunto da operacion. De Lugo non teremos máis datos

La operación Volcado de la Guardia Civil ha permitido desarticular esta organización experta en el robo de joyas, dinero y objetos de valor. Han sido incautados y recuperados numerosos efectos sustraídos por un valor de 600.000 euros, así como un dispositivo electrónico que usaban para evitar que ladrasen los perros de las viviendas, una piedra de toque con reactivos para comprobar la calidad del oro y un detector de diamantes.

Modus operandi

Los autores, residentes en Barcelona, hacían largos desplazamientos desde su domicilio a poblaciones situadas a 300 o 400 kilómetros de distancia. Cometían tres o cuatro asaltos en viviendas cada jornada, se desplazaban entre provincias durante varios días seguidos y regresaban a Barcelona.

Actuaban en horario de tarde o noche, forzando puertas o ventanas de viviendas y desvalijándolas en pocos minutos. Su objetivo principal eran joyas y dinero en efectivo, aunque también sustraían teléfonos, relojes u objetos de valor.

Todas estas personas se dividían en dos grupos, uno operativo y otro de apoyo logístico. Realizaban continuos cambios de vehículos y relevos entre las personas que cometían los robos para evitar ser rastreados y dificultar las labores de investigación.Paralelamente al grupo operativo actuaban otras personas que aportaban apoyo logístico de forma que permitía que los autores materiales de los robos ocultarse. Este apoyo consistía en proporcionar vehículos, alojamiento o móviles para conseguir el mayor anonimato posible.

A pesar de todos los intentos, los agentes consiguieron trazar una cronología de los robos que iban cometiendo y descubrir el modus operandi y rol específico de cada uno dentro de la organización criminal. Pillados en el aeropuerto de Barcelona antes de huir fuera del país.

Tras la investigación realizada por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se descubrió que los dos principales líderes querían abandonar el país desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona. Ambos fueron detenidos en el momento que iban a huir con joyas, relojes y dinero en efectivo. Posteriormente, también han sido registrados varios domicilios donde han sido detenidos el resto de integrantes del grupo y donde se ha intervenido y recuperado numero material robado.

Once detenidos y otros nueve investigados

En total, han sido detenidas once personas, e investigadas otras nueve, por cometer al menos 145 delitos de robo en interior de viviendas. El valor de los efectos recuperados supera los 600.000 euros.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Huesca dirige la investigación y ha decretado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los detenidos, quedando el resto en libertad con cargos. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Huesca, quienes han elaborado un reportaje fotográfico de joyas y efectos recuperados.