El Bosque Máxico de Bonxe estrena nuevas figuras y un apartamento

El Bosque Máxico de Bonxe, en Outeiro de Rei, estrena temporada esta semana y lo hace incorporando nuevas piezas y tallas que los visitantes, pequeños y grandes, deberán buscar entre las ya existentes, así como un apartamento que se suma al tipi y con el que incrementa su oferta de alojamiento. Juan Barreiro, el promotor de esta iniciativa, explica que de cara a este segundo año de actividad, han preparado, también de forma artesanal, "novos habitantes" para el bosque que son "unha sorpresa".

Las puertas del Bosque Máxico de Bonxe reabren este miércoles, día 1, después de cinco meses de descanso, pero la inauguración no será hasta el próximo domingo, el día 5, ya que las previsiones meteorológicas para esa jornada son más favorables y permitirán realizar las actividades que hay programadas, entre ellas un cuentacuentos a cargo de Anxo Moure.

El responsable avanza que regresarán los conciertos a la luz de las velas y que el primero, de violín, será en junio

Como ya ocurrió en el primer año de vida de este lugar, el horario será de 17.00 a 20.00 horas los fines de semana y festivos, si bien los días laborables se destinan a recibir grupos de escolares. "Xa temos practicamente todas as mañás, de luns a venres, completas para os coles", indica Barreiro, quien augura una buena temporada, que tocará a su fin el 1 de noviembre.

Algunhas das pezas do bosque. VICTORIA RODRÍGUEZ (AEP)

"A clave é sempre sorprender aos visitantes, por iso quixemos incorporar novas pezas. Desta volta estreamos moitas", dice sobre unos trabajos que ya están colocados en sus respectivos emplazamientos junto a los que ya habitaban este espacio el pasado año, figuras, en su mayoría, que fueron retiradas durante los meses de invierno para que no sufrieran daños a causa de la humedad y las inclemencias del tiempo.

Así mismo, el promotor avanza que regresan los conciertos a la luz de las velas y que el primero, de violín, se espera ya para el mes de junio.

Más de 9.000 personas

Juan Barreiro cifra en más de 9.000 las personas que el pasado año visitaron el Bosque Máxico, llegadas de todos los puntos de Galicia.

El tipi y el nuevo apartamento gozan de una muy buena acogida y ya quedan pocos fines de semana de verano libres

A muchos de ellos no les bastó con observar las hadas, duendes, brujos y diminutos seres que habitan el lugar, sino que apostaron por pasar una noche allí: "A maioría dos que reservaron o tipi, e agora tamén o apartamento, é xente que xa estivo no bosque; este ano están tendo moito éxito, de feito poucas fins de semana do verán quedan libres", concluye el responsable, a la vez que explica que el apartamento dispone de una habitación con una zona diáfana que incluye cocina, sala y chimenea.

Tanto el tipi como esta nueva estancia se pueden alquilar llamando al propio encargado del Bosque Máxico.