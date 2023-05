Nun eido no que os carballos novos o cobren todo, un mira cara a arriba contando ver follas e topa con fadas. Unhas están ao axexo ás portas das súas casas, penduradas de ramas e randeeiras, outras pintan cadros de flores e elaboran pasteis e algunha máis tende a roupa no seu particular poboado que imita os elefantes de Dalí. Protéxenas os elfos e os trasnos, tamén os caracois e os ourizos de madeira que habitan o primeiro Bosque Máxico, como tal, de Galicia.

Está en Bonxe e ás súas portas hai gravada unha mensaxe que o aclara todo: "Aquí vive a maxia". De feito, faino, aínda que detrás de toda maxia hai unha imaxinación que a fai xurdir e unhas mans que a fan manifestarse aos ollos de novos e vellos, de soñadores e incrédulos.

O 'tipi' estará listo en xuño. VICTORIA RODRÍGUEZ

A imaxinación é a de Juan Barreiro, un veciño da parroquia outeirá afeccionado ás fadas e aos trasnos, e as mans son as de cinco artesáns, entre eles Manuel Martínez, que deron forma ás pezas de carballo e castiñeiro, tamén algo de piñeiro, para convertelas en amanitas, níscalos, curuxas, libros e un mago que, desde unha esquina privilexiada, non perde detalle.

A idea, que non para de medrar, vén de vello. "Púxenme en contacto con Manu en novembro do ano pasado, porque tiña ganas de facer algo para darlle ilusión á xente, pero xa antes pasei moito tempo mirando os bosques de Francia, Alemaña e os outros tres que hai en España: en Soria, Teruel e Málaga", conta Juan, convencido de ter dado "con xente máis adicta ca min a este mundo", bromea.

Embragues como cunchas. VICTORIA RODRÍGUEZ

As sinerxias, entón, déronse soas. Despois de adquirir o terreo, fogar para decenas de habitantes mitolóxicos, o traballo comezou por transformar un chan de barro nun chan de herba e, logo, construír pequenas vivendas de madeira, decoralas e instalar nelas os seus particulares residentes.

Eses son os que terán que buscar os nenos que se acheguen a visitar o Bosque Máxico de Bonxe, cuxas portas abren ao público este domingo. Para conseguilo terán que tirar de vista ávida e, se o fan, tamén atoparán a casiña do Ratiño Pérez, unha arpa que só unhas mans máxicas poden facer soar, un paxaro que voa cando se lle tira do cordel e un cocodrilo e un hipopótamo que están á espreita.

Espazo para doazóns de artesáns. Na imaxe, un poboado galego obra dun artista coruñés. VICTORIA RODRÍGUEZ

Hai tamén un regato que murmulla e aves que lle fan os coros. Tamén corzos, xabarís e cabras que recordan que o de Bonxe non é un conto, e uns patos que gardan da zona que irá destinada ao aloxamento.

Por agora, o estanque é protagonista do espazo xunto ao tipi, unha tenda ao estilo indio á que se lle sumarán tres cabanas. "A partir de xuño poderase alugar", di sobre o tipi o creador dun proxecto que vai máis alá da ilusión, pois con maxia, e a axuda dos seus, quere darlle unha volta á oferta turística e lúdica da comarca. Farano con obradoiros e contacontos para os máis pequenos, os que mirarán o bosque con ollos de conto e serán guías dos grandes que firmarían por volver ser nenos.