El BNG pide crear una comisión de investigación sobre la situación de la residencia DomusVi

El BNG de Outeiro de Rei muestra su preocupación por la situación sanitaria que está atravesando la residencia de mayores DomusVi de Outeiro de Rei, debido al medio centenar de contagios que suma entre usuarios y trabajadores. La formación nacionalista demanda la creación de una comisión de seguimiento en la que estén representados todos los grupos municipales.

"Debería servir para coñecer datos precisos sobre os contaxios e as decisións que se están a tomar para deter o avance do virus, e tamén para que os grupos polìticos poidamos propoñer e acordar medidas que poidan mellorar a situación no centro", argumentó la concejala Elvira Lombao. También pide "a máxima transparencia" en la gestión de esta incidencia, "tanto por parte da dirección deste centro privado como da Xunta".

"A situación da residencia está a xerar moita preocupación entre os familiares das persoas residentes e tamén das traballadoras", alega en un comunicado, en el que censura que "os orzamentos do concello non recolleran ningunha medida para aminorar o impacto económico e social da crise sanitaria". "O goberno municipal ten que asumir a responsabilidade e actuar", concluye.

Las residencias de mayores de Galicia han sumado en las últimas 24 horas cuatro contagios de Covid-19, tres de ellos de usuarios de la residencia de Outeiro de Rei.