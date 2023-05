El BNG denuncia opacidad sobre posibles deudas de Outeiro de Rei en Triacqua

El BNG de Outeiro de Rei lamentó la "opacidade" en relación a las deudas que presumiblemente tiene el Concello con la empresa Asogal a raíz de la construcción de la urbanización de Triacqua.

La edificación de estas viviendas en San Martiño de Guillar causó ya serios problemas a los vecinos hace años, debido a la quiebra de la constructora, Clelia. En aquel momento, la empresa Asogal obtuvo una parcela en subasta pública en compensación por la deuda por una obra que nunca cobró.

El Concello insiste en que la parcela, dedicada a viales, es de su titularidad, pero según el BNG ya son varias las sentencias que dictaron que el uso de la parcela no determina su titularidad. "O que non sabemos é canto debe o Concello a Asogal", indica el portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro.

Ferreiro comenta que la ejecución de la sentencia le fue requerida al Concello a finales del año pasado. "Nós solicitamos ter acceso ao documento, pero meses despois aínda non recibimos nada. Cremos que a débeda pode situarse en 1,2 millóns", comenta Ferreiro. Además del importe, el portavoz nacionalista critica que el Concello no comparta una información "que tiña que ser trasladada en cinco días naturais, cousa que nunca pasou".

Por su parte, el alcalde, José Pardo Lombao, destacó que "esa sentenza non se pode executar, porque aínda quedan posibilidades para recorrela. O que está claro é que non imos pagar nin o Concello nin os veciños". El regidor indica que respondió al BNG hace unos días, indicando que en este momento "non podemos pasar toda a documentación de 15 anos en cinco días, que foi o que eles nos requeriron. Tamén indicamos que, se querían o último documento de Asogal, podíamosllo pasar, pero que non queríamos facelo sen que eles nos confirmasen que lles valía ter de momento unha parte do expediente. Aínda non nos contestaron".

Sobre las quejas publicadas en este medio en relación con baches en viales del municipio, Pardo destaca que se trata de vías de la Diputación y que su arreglo ya fue exigido a la entidad provincial por parte del Concello y con los votos a favor del PSOE y del BNG.