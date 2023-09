O BNG denuncia falta de profesorado en zonas rurais e periurbanas da provincia de Lugo

A deputada do BNG no Parlamento de Galiza Carme Aira denuncia "a falla de profesorado na provincia de Lugo e non só nas zonas rurais, senón que tamén se ven estes recortes nas zonas periféricas da cidade" onde, apunta, se están dando casos de "centros educativos onde se reagrupan unidades por non cubrir ao profesorado xubilado".

"Temos casos como o Ceip Otero Pedrayo de Rábade ou o Ceip de Begonte onde se unifican unidades coa conseguinte merma para o alumnando da calidade das clases", lembra Aira.

Carme Aira fai referencia a que ano tras ano a falta de cobertura de profesionais causa que os profesionais se reorganicen e arrastren con eles ao alumnado, "agrupándoos dun xeito inxustificado, suprimindo especialidades e restándolles a posibilidade de manter a calidade do ensino que reciben".

"Sabe o goberno da Xunta e a poboación que un ensino de calidade é un elemento fixador de poboación, e o contrario facilita que as nais e pais decidan levar ás súas criaturas fóra da localidade na que viven provocando un desarraigo das rapazas e rapaces facilitador da perda de poboación no futuro inmediato” denuncia á parlamentaria.