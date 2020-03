El BNG de O Corgo critica el estado de la N-VI al poco de su arreglo

El BNG de O Corgo se queja del estado de la N VI a su paso por el municipio solo dos semanas después de que finalizasen las obras de arreglo de la vía, ejecutadas por el Ministerio de Fomento. "A estrada quedou fatal, con fochancas dun tamaño considerable que, de non atenderse, en pouco tempo serán moito maiores", indicó el portavoz nacionalista en el Concello, Mario Outeiro, que añadió que los baches son constantes en toda la carretera a su paso por el municipio.

La intervención que el Consejo de Ministros autorizó el verano pasado para acometer obras en esta vía incluía el tramo que va desde Nadela hasta O Cereixal. En ese sentido, Outeiro indica que O Corgo no es el único ayuntamiento afectado por lo que considera una "pésima intervención" en la carretera.

El grupo nacionalista presentó ya hace un año y medio una moción para la mejora de la seguridad vial en el municipio, que establecía la necesidad de "mellorar o firme da N VI, xa que o pavimento actual ten tres décadas de existencia e o seu estado actual é lamentábel". El arreglo de esta vía constituye una vieja reivindicación para los vecinos, que incluso llevaron a cabo una campaña de recogida de firmas.

Si para Outeiro ya era insuficiente la intervención de bacheado que se estaba acometiendo, ahora lamenta que "nin sequera este traballo foi ben feito, e seguimos co problema". "No fondo, estamos ante unha cuestión moi seria de seguridade vial no municipio", concluye.