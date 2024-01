El BNG de Castroverde exige a la Xunta "a restitución da atención médica"

EL BNG convocó este martes una nueva concentración en Castroverde por la defensa de la sanidad pública. En el transcurso de la misma, la portavoz nacionalista en el Concello, Iria Castro, también anunció una recogida de firmas para pedir "a restitución da atención médica completa no centro de saúde".

"Despois da ausencia de atención sanitaria durante varios días no Nadal e despois de quedar sen pediatra ata o día 12 solicitamos que se cubran as ausencias tanto no médico de familia como na atención pediatrica", denunció Iria Castro

Durante esta campaña de recogida de firmas se dejarán formularios en los diferentes negocios de la localidad para que los vecinos puedan firmar contra los recortes en matería de sanidad.

"As veciñas e veciños de Castroverde están demostrando que non se resignan a este deterioro da sanidade pública", concluyó la portavoz nacionalista.