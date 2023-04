O BNG presenta a súa candidatura para un Castroverde "transparente e desenvolvido"

O BNG de Castroverde celebrou un acto no restaurante Pereira no que deu a coñecer a súa candidatura completa, un equipo "unido, con experiencia e valentía", tal e como destacou a súa alcaldable, Iria Castro Fernández, que "vai a por todas".

Deste xeito, a Castro únenselle nos primeiros postos María Cando Mouriz e Gutier Ferreiro Fernández, así como Laura Arrojo Reguera no número catro, Pablo González Pérez no cinco e María Luisa Álvarez Fouz no seis. Juan Carlos Muñiz Besteiro, María Yolanda Carpintero González, José Luis Souto Carrera, Natalia Penelo Díaz e José Gómez Fernández completan unha lista na que Enrique López Sánchez vai como suplente.

No acto, que contou coa presenza da vicepresidenta da Deputación de Lugo, Maite Ferreiro, e a deputada por Lugo no Parlamento galego, Carme Aira, Iria Castro subliñou que "contamos con proxecto e toda a ilusión de facer posíbel un Castroverde vivo, transparente e desenvolvido, no que coas nosas potencialidades somos capaces de xerar riqueza e emprego digno", para rematar avanzando que están preparados "para liderar o vindeiro goberno municipal".