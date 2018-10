El BNG acusa al PP de aplazar el pleno para no debatir sobre el cartel del Ladies

El cartel publicitario de un club de alterne en el campo de fútbol de Outeiro de Rei sigue dando que hablar. La corporación municipal no celebró este jueves el pleno ordinario previsto, lo que el BNG achaca a que el Partido Popular no quiere debatir sobre el asunto. El alcalde, por su parte, negó la mayor: "A oposición que diga o que queira. Eles dedícanse a criticar e nós a traballar".

"O pleno non se suspendeu, aprazouse. Queriamos trasladalo para o xoves que vén, pero é festivo, polo que en principio, aínda que está sin confirmar, celebrarase a semana seguinte. Pospúxose porque faltaban unhas cousas por rematar, como a conta xeral", indicó el regidor José Pardo.

El portavoz del BNG, Xosé Ferreiro, no lo ve así. "Está claro que o PP non quere enfrontar publicamente as razóns polas que nunha instalación municipal hai instalada publicidade dun local no que se comercia con corpos de mulleres", aseguró el edil nacionalista.

El Bloque tenía registrada una petición para pedir la regulación y el uso de la publicidad en las instalaciones municipales, que no podrá ser debatida hasta que se celebre el pleno.

Como medida de protesta por el aplazamiento de la sesión, los dos ediles del BNG, Xosé Ferreiro y Xabier Molinos, acudieron este jueves amordazados al salón de plenos de Outeiro de Rei.