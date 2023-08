"Esta barbaridade non pode volver suceder baixo ningún concepto"

Un emotivo acto de homenaxe tivo lugar o mércores na parroquia de Montecubeiro, en Castroverde, onde Xosé Manuel Sarille, historiador e escritor, destacou a necesidade de lembrar e honrar as vítimas do franquismo a través do seu traballo. "A xente debe interiorizar o que significa esta barbaridade, que non pode volver suceder baixo ningún concepto", expresou Sarille.

O evento, que se celebrou preto do monolito conmemorativo das 15 vítimas do fascismo neste lugar de Castroverde, marcaba tamén o vinte aniversario da instalación do mesmo monumento, onde aparecen os nomes dos represaliados: Manuel López, Virginia Meilán, Antonio Pereira, Manuel Graña, José Blanco, José Veiga, José Palmeiro, Carmen Sarille -familia do propio escritor-, Manuela Graña, Argimiro Rico, Domingo Fernández, José Graña, José Freire e dous descoñecidos.

Xosé Manuel Sarille, autor de Polos fillos dos fillos, compartiu unha perspectiva persoal e única sobre a matanza de Montecubeiro en 1937. O seu libro, baseado nos testemuños e datos recollidos polo seu pai, Manuel Sarille, quen fora vítima da represión franquista, ilumina un capítulo escuro da historia galega. "Sen a súa enerxía é moi probable que hoxe non estivesemos aquí", sinalou en referencia ao seu proxenitor. A súa intervención puxo en evidencia a importancia de dar voz ás vítimas e de preservar a súa memoria para futuras xeracións.

A súa novela non só revela os acontecementos tráxicos de Montecubeiro, senón que tamén reflicte a perseveranza das persoas que loitaron por manter viva a memoria histórica. Xosé Manuel Sarille destacou o traballo incansable de seu pai por contar e facer público o que vivira, nun tempo no que a memoria histórica non era unha reivindicación consolidada. "Estivo toda a vida recopilando datos", recordou.

O acto tamén contou coa intervención de Ricardo Polín, cronista oficial de Castroverde, quen subliñou a importancia de recordar e dignificar as vítimas do franquismo, así como a necesidade de incorporar un "coñecemento rigoroso" do acontecido nos plans educativos "como premisa para unha sociedade libre". O escritor impartiu unha extensa charla onde repasou a historia de Montecubeiro. "O que vemos neste monolito non son nomes, son os nosos veciños. Temos que saber de onde somos, os máis novos precisan ter memoria", recalcou o cronista oficial do municipio.

O vicepresidente da Deputación de Lugo e deputado de Memoria Histórica, Efrén Castro, encadrou a homenaxe dentro dos actos que se celebran en Galicia ao redor do Día da Galiza Mártir -17 de agosto, data na que foi asasinado Alexandre Bóveda-, reclamando unha vez máis a institucionalización desta data. Castro fixo fincapé na necesidade de "situar aos verdugos no lugar histórico que lles corresponde, lonxe do relato da equidistancia que trata de impoñer a ultradereita na actualidade".

Iria Castro, concelleira en Castroverde e deputada provincial, uniuse á quenda de intervencións cun emotivo discurso de recordo aos represaliados de Montecubeiro. "Este monolito é un símbolo do que aconteceu en Galicia despois do golpe de estado. Hoxe máis ca nunca son necesarios estes actos", afirmou.

A cita completouse coa actuación musical da cantautora folk Paloma Suanzes, quen musicou o poema de Claudio Rodríguez As tres mapoulas de Montecubeiro para o proxecto Mulleres na Memoria promovido pola área de Cultura da USC e a Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

Esta homenaxe en Montecubeiro foi un recordatorio conmovedor de que a memoria histórica segue sendo unha prioridade para moitos galegos, e de que persoas como Xosé Manuel Sarille e a súa familia continúan traballando para asegurar que as vítimas do pasado non sexan esquecidas. Unha luz de esperanza brilla neste esforzo por reconstruír a historia e asegurarse de que a verdade e a memoria non se perdan no paso do tempo.

Ofrenda floral en Santa Mariña

Xermolos e a Peña deportivista Bebel de Guitiriz realizarán o xoves, ás 20.00 horas, unha dobre ofrenda floral na parroquia guitiricense de Santa Mariña.

Fosa e monumento

Os actos desenvolveranse ao pé da igrexa, no cemiterio, na fosa común onde foron exhumados oito represaliados en 2019 para logo seren enterrados "con dignidade" tamén alí en 2022, e no monumento que lembra a Jaurés, Bebel e France, coñecidos coma os Irmáns da Lexía.

5.651

Son as persoas executadas polo franquismo en Galicia, segundo o informe As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, e 8.106 foron procesadas por delitos relacionados co conflito. Do total de persoas asasinadas, 4.560 foron executadas de forma extraxudicial, paseadas, asasinadas durante a detención ou en tiroteos.