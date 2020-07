A crise provocada pola pandemia do Covid-19 afectou a todos os sectores, e o zoolóxico non estivo exento. O Parque Zoolóxico Ornitolóxico Avifauna, situado no concello de Outeiro de Rei, é un dos centros clave para os amantes das aves e da natureza, pero durante o confinamento tivo que poñerlle freo á súa actividade recreativa.

Agora, Avifauna busca recuperarse desta crise, e para iso puxo en marcha unha serie de iniciativas. Entre elas atópase un convenio asinado coa Deputación de Lugo que fará posible que os menores de 14 anos residentes na provincia poidan visitar o parque de maneira totalmente gratuíta. Esta medida manterase durante todo o que resta de ano.

Este convenio está enfocado á educación ambiental, e se ben o plan inicial era que se beneficiasen del os escolares, a interrupción do ano académico impediuno. Ademais da tradicional visita, tamén inclúe a opción dunha excursión guiada, polo parque e polo museo didáctico do centro, para grupos de varios menores.

Aqueles que decidan visitar Avifauna a partir de agora poderán gozar de especies que ata o de agora non se podían ver nas instalacións. O Centro de Estudos de Rapaces Ibéricas (Ceri) colaborou co parque enviando unha serie de aves rapaces da Península entre as que se atopan a aguia real ou a imperial. Esta adición aumenta a diversidade do recinto, que na actualidade conta con máis de 200 especies diferentes.

Desde Avifauna buscan recuperarse da crise, que provocou unha "falta de ingresos", segundo explica o fundador do centro, Antonio Ibáñez. As visitas son o principal motor económico do parque, que se financia a través delas e das axudas de entidades tanto públicas como privadas. Por iso, a ausencia de excursións durante o confinamento lastrou moito a súa actividade.

Foron os tres socios de Avifauna os que tiveron que facer fronte aos gastos, mentres traballaban baixo servizos mínimos debido á aplicación dun Erte. Aínda que Avifauna non recibiu visitas, o labor de conservación e protección das aves non parou en ningún momento.

Coa reapertura do parque en xuño, dentro da nova normalidade, tamén se tomaron as medidas básicas de seguridade e de hixiene, aínda que non distan moito da realidade previa á pandemia. Antonio explica que, como Avifauna está situado nun recinto moi amplo –uns 30.000 metros cadrados–, será sinxelo manter a distancia de seguridade. A cotiandade tamén se manterá nos horarios e nos prezos, que serán os mesmos que os que había antes do confinamento.

En canto ao futuro, Antonio Ibáñez non se atreve a facer unha predición certeira xa que será «o coronavirus o que marque o ritmo». Con todo, o parque zoolóxico de Outeiro de Rei non corre perigo xa que como el mesmo afirmou, «mentres estea vivo, Avifauna continuará».