Avanza a buen ritmo la construcción de cuatro naves en el polígono de Friol

La actividad es constante en el polígono empresarial de Friol, con cuatro nuevas naves en plena construcción en otras tantas parcelas. De esta forma, el parque pasará de las actuales 14 firmas que desarrollan allí su actividad a 17 en menos de un año, y una más tiene previsto comenzar a funcionar en 2026.

Entre las cuatro, cuyas obras se encuentran a pleno rendimiento, suman una superficie que ronda los 5.000 metros cuadrados. De esta forma, en el parque friolés quedará alrededor del 35% de su superficie libre, si bien se trata de parcelas situadas en la parte posterior del polígono.

El alcalde del municipio, José Ángel Santos, constata así el "profundo cambio" que vivió "en poucos anos, nos últimos seis ou sete", este espacio. La primera empresa en llegar y asentarse fue el taller de Juan López, que continúa con su actividad.

Una firma de elaboración y venta de quesos y otra de producción y comercialización de carne bajo el sello ecológico, talleres mecánicos y de metalurgia o una ferretería son algunas de las iniciativas empresariales ya asentadas.

El proyecto de la empresa Imelfa e Hijos será el primero de sus características en Friol

Ahora se sumará la planta de fabricación de placas solares que levanta ya Imelfa e Hijos SL, cuya construcción se espera que esté finalizada a mediados del mes de octubre. La iniciativa de esta empresa familiar dedicada al sector de la ingeniería, con base en Vilagarcía de Arousa y que comenzó su andadura en 1980, será la primera de estas características que aterriza en Friol.

También llega al parque friolés la carpintería lucense J. Pacios, establecida hasta el momento en la parroquia de O Burgo, en Lugo. En las nuevas instalaciones mantendrán el mismo modelo de negocio, basado en una labor tradicional "con toques de modernidad" y trabajos en maderas macizas, así como de restauración.

Por su parte, se traslada al polígono la firma de suministros agrícolas Pitufo, ubicada por el momento en un establecimiento en régimen de alquiler en la Rúa Carril do Forno, en pleno casco urbano de Friol.

Al frente de la misma están Inés Castelo, que trabaja mano a mano con su marido, José Ángel Lamas, natural de Rocha. Comenzaron, cuenta José Ángel, hace casi tres años, cuando alquiló un negocio en el que ya llevaba trabajando dos. Allí comercializan todo lo relacionado con el agro, repartiendo por todo Friol, Palas y Toques, y elaboran 40.000 litros de vino cada temporada, algo que seguirán haciendo en la nueva nave, que prevén estrenar a comienzos del próximo año.

Desde el Concello avanzan que ya hay futuras iniciativas en ciernes, aún en fase de tramitación

Así mismo, se mueve unos metros Talleres Agruñá, del vivero de empresas a una nave en la que se espera que comience la actividad, centrada en la chapa y pintura, antes del verano de 2025.

El crecimiento del polígono está asegurado y, aunque todavía se están materializando estos proyectos, ya están en ciernes otros nuevos, aún en fase de tramitación.

Bonificaciones y agilidad en los trámites

El alcalde, José Ángel Santos, cree que el tirón del polígono reside en el "apoio decidido que lles demostramos aos emprendedores desde o Concello".

Habla así de su función: "Acompañar os proxectos cando aínda están en pañais ata que xa camiñan sós, bonificar taxas e dar axilidade nos trámites. Estamos dando a licenza de obra nun máximo de 15 días".

Así mismo, enfatiza la situación geográfica de la localidad, muy próxima a la capital lucense, y las buenas comunicaciones. Se verán mejoradas, eso sí, cuando se ejecute la segunda fase de arreglo de la carretera que une Friol y Palas de Rei, lo que daría salida a la autovía A-54 y facilitaría el acceso a la A-6. Se prevé que en el último trimestre del año se avance en las expropiaciones necesarias.

"Se non fose polo viveiro de empresas, quizais non me tería lanzado a montar o taller", cuenta Eduardo Agruñá

Eduardo Agruñá, de Talleres Agruñá. EP

La idea de Eduardo Agruñá siempre había sido montar un taller. En enero hará dos años que la materializó gracias al vivero de empresas friolés: "Se non fose por iso, ao mellor non me tería lanzado. Ou polo menos en Friol", cuenta el responsable del taller de chapa y pintura Agruñá, quien en pocos meses iniciará una nueva etapa en la nave que está construyendo enfrente de su actual ubicación. La afronta con ilusión, aunque, dice, "o mellor foi cando arranquei o negocio".

Con una larga trayectoria en el sector, en talleres de Lugo, fue la "casualidade" la que lo llevó al vivero: "Naquel momento estaba de baixa, entereime que o rapaz que estaba neste local se ía, porque mo dixo un día que vin ata aquí, presenteime e saíu ben".

Ahora trabajan en el negocio él y un joven lucense al que le gustaba la idea de trabajar en un taller de chapa y pintura. "Arriscamos os dous, decidín formalo e aquí seguimos", añade, más de un año después.

"Nos dieron facilidades para asentarnos y muchos clientes son de la zona de Friol", explica Eva Veiga

Domingo Pacios se formó en carpintería de la mano de su tío en Barcelona. Allí montó su negoció en los años 70 y, en 1980, regresaba a O Burgo para poner en marcha una empresa que sigue hoy de la mano de su hijo y su nuera, José Pacios y Eva Veiga.

Eva Veiga y José Pacios, de la carpintería J. Pacios. EP

Ahora vislumbran una nueva etapa en Friol: "Nos decidimos por todas las facilidades que nos daban en cuanto a trámites, y porque muchos de nuestros clientes son de la zona", cuenta Veiga, quien en cinco años aprendió todo lo necesario sobre carpintería, como para trabajar mano a mano con su marido.

Calculan que en 2026 podrán estrenar la nave de 750 metros cuadrados -lejos de los 350 de la actual-, en la que también habrá espacio para ofrecer exposición.

Así verán cumplido un proceso que iniciaron en 2019 y que frenó, como todo, la pandemia. "No fue una decisión de un día para otro y, después de esperar a ver qué pasaba tras lo del covid, decidimos apostar por ello", concluye Eva Veiga.