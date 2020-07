Auxilian a un peregrino chino que fue a pie a Baralla tras ser asaltado en Lugo

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron una operación conjunta para auxiliar a un peregrino chino que deambulaba de noche por el núcleo urbano de Baralla en camiseta y pantalón corto. Los guardias avisaron a la Comisaría de Policía para que procediese a la identificación del individuo, ya que carecía de documentación y pertenencias.

Este ciudadano asiático se desplazó a pie desde Lugo hasta Baralla, donde se acercó al café bar Deporte hacia las 22:30 de la noche del lunes, hora a la que se recibió la llamada de auxilio en el servicio de emergencias 112 de Galicia. El peregrino le entregó su teléfono al propietario del negocio hotelero, Eduardo Vilela, quien, tras comunicarse por señas, entendió que debería llamar al 112 por si el hombre se encontraba enfermo.

"Non entrou no bar. Pasoume o móbil e quedou agardando na beirarrúa ata que chegaron a Garda Civil e unha ambulancia. Primeiro sentouse no chan, pero démoslle unha cadeira para que estivese máis cómodo", precisó Eduardo Vilela.

El dueño del bar aseguró que el peregrino "non parecía en mal estado, tan só perdido, e se cadra sin un lugar onde pasar a noite. El mesmo falou despois co persoal de emerxencias para contarlles a situación na súa lingua. Despois entereime de que lle roubaron a mochila e padeceu unha serie de infortunios", agregó Vilela.

El solicitante de auxilio no hablaba ni una palabra de castellano e inglés, sino únicamente chino, pero el 112 tiene un sistema de teletraducción para atender emergencias en distintos idiomas. A través del mismo, las fuerzas policiales averiguaron que hizo el camino de Santiago y se desplazaba en autobús en dirección a Madrid, aunque su último destino era Barcelona, donde tiene unos conocidos, según indica la Policía en un comunicado. El hombre fue objeto de un robo cuando el bus hizo una escala en Lugo, donde se bajó para cenar.

DÍA Y MEDIO SIN COMER. Fuentes del 112 indicaron que esta persona no tenía dinero y manifestó que llevaba día y medio sin comer. Los propios guardias civiles le compraron viandas.

Este varón de nacionalidad china, al verse sin documentación, estaba desesperado e intentaba regresar a Barcelona, motivo por el que quizá echó a andar. Esa fue la conclusión a la que se llegó a través de las declaraciones efectuadas por el individuo auxiliado por las fuerzas del orden, que coincidían con las que hizo inicialmente al 112 desde el bar de Baralla en el que demandó ayuda.

Le hacen revisiones en el Pac de O Corgo y en el Hula

Después de recibir los primeros auxilios en el Punto de Atención Continuada (Pac) de O Corgo, el ciudadano chino auxiliado por las fuerzas del orden fue trasladado al servicio de Urgencias del Hospital Lucus Augusti para recibir atención médica. Sin embargo, tras comprobar que se encontraba bien de salud, fue trasladado al Hogar del Transeúnte del Ayuntamiento lucense con el fin de pasar la noche, a la espera de ser indentificado.



Traducción



El servicio CAE 112 Galicia atiende las llamadas en el idioma de la persona usuaria, cuando este sea inglés, portugués, francés, alemán, italiano, rumano, ruso, chino y árabe en el 100 % de los casos. Las llamadas recibidas en este servicios de emergencias en otros idiomas se atenderán en ese idioma en el 80 % de los casos. Para el 20 % restante, la atención se hará en inglés o francés. El servicio está preparado para atender a todos los ciudadanos de la Unión Europea en su idioma, ya que dispone de un sistema de teletraducción que permite responder a los avisos de emergencia en nada menos que 85 lenguas.