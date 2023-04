A asociación Fillos do Chaira promove un novo festival en Rábade

Rábade será o escenario o vindeiro mes dun novo festival, o Entrepontes, que nace da man das ganas e o empeño dun grupo de mozos da localidade aos que os une un obxectivo común: dinamizar e "facer cousas" polo concello. Eses arredor de 30 rapaces forman a asociación Fillos do Chaira, en cuxo nacemento, no ano 2019, xa roldaba a idea de dar vida a un festival. Catro anos máis tarde, aquel anhelo é unha realidade.

"Era unha inquedanza que tiñamos todos dentro de toda a dinamización que tratamos de facer en Rábade", apunta un dos integrantes, Miguel Fernández, sobre a xornada que encherá de música o vindeiro 13 de maio a vila que viu medrar a todos os que compoñen Fillos do Chaira. Deste xeito, o festival Entrepontes arrancará no Campo da Feira ao mediodía cunha sesión vermú e seguirá pola tarde cun taller de baile tradicional e actividades para os máis pequenos, as cales aínda están por concretar. O prato forte agárdase a iso das 21.30 horas, cando De Ninghures se subirá a un escenario polo que tamén pasarán A Banda da Balbina, Grande Amore e Tecor Societário, así como Dos en Punto e Pacrispa DJ.

A Grande Amore súmanselle De Ninghures, A Banda da Balbina, Tecor Societário, Dos en Punto e Pacrispa DJ

De balde

A primeira edición do Entrepontes terá entradas de balde e, aínda que falta preto dun mes para a súa celebración, desde o colectivo organizador -colaboran ademais a Deputación, o Concello de Rábade e o GDR- xa palpan as ganas. Para mostra, as demandas dos asistentes, que deron pé a habilitar unha zona de acampada -no campo de fútbol Catro Ventos e tamén gratuíta- e incluso se baralla a posibilidade de crear rutas de bus para acudir ao festival.

"Estamos bastante sorprendidos polos comentarios que nos chegan de xente interesada en acudir", engade Fernández, quen recoñece que o esforzo para sacar adiante este evento "é moi grande, pero temos moitas ganas". "Cando empezamos a reunirnos e vimos que era viable, aí si fomos conscientes de que iamos organizar un festival e non é que cambiase a nosa actitude, pero si que comezamos a traballar con máis forza", di o membro dunha asociación que nace doutra: a dos pais e tíos que polos anos 80 tamén quixeron dinamizar Rábade, que tamén impulsaron un festival e que nas patronais abrían o bar Chaira, convertido en "referencia infantil" para os agora impulsores de diversas actividades na vila.

O colectivo organiza charlas científicas nos bares, reabre polas patronais o bar Chaira e elaborou un proxecto documental, entre outras iniciativas

Entre elas contan as charlas científicas nos locais hosteleiros da zona, que pretenden recuperar este ano; a colaboración co Concello nas festas de agosto ou en foliadas; a reapertura do bar Chaira, tamén polas patronais, igual que fixeron "os de antes" e co obxectivo de recadar fondos; ou a elaboración dun proxecto documental que, a través das voces dos veciños nados antes do ano 1940, recuperaba a historia e as historias de Rábade.

"A idea é consolidar este festival na localidade", conclúe Miguel en nome "dun montón de rapaces que cremos que o asociacionismo é o que vale para sacar cousas adiante polo noso pobo".