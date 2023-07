A artesanía colle pulo en Outeiro de Rei

Outeiro de Rei reafirmouse onte como unha das localidades galegas de referencia para darlle pulo ao sector da artesanía. A feira anual que lle dedica o Concello á promoción dos oficios tradicionais e doutros produtos de calidade volveu ser un éxito e non só polos numerosos visitantes que se achegaron ata o municipio, senón tamén polo importante volume de transaccións que se pecharon nos preto de cen expositores instalados ao longo das rúas do centro urbano.

Así o destacaba ao rematar o día o rexedor, o popular José Pardo Lombao. "Houbo moita xente, a verdade é que estamos moi satisfeitos. Todos os anos medramos e superamos as mellores expectativas", felicitabase dunha festa que non para de crecer e que contou co sol como aliado. Pardo engadía, como proba desa grande acollida ao evento, que ao longo da xornada os expositores lle transmitiron "que estaban vendendo moito".

Feira de artesanía. XESÚS PONTE

Entre os postos de artesanía houbo unha oferta moi ampla, que abrangueu dende a cerámica, a xoiaría ou a bixutería ata pezas elaboradas por ferreiros ou cesteiros, entre outros. Chamaron moito a atención as demostracións en vivo nas que estes artesáns amosaron ao público o laborioso proceso para dar forma ás súas pezas.

Os produtos alimentarios de calidade, outro dos emblemas da feira, tamén estiveron entre os artigos máis reclamados polos centos de persoas que se achegaron ata Outeiro de Rei.

Moitos dos visitantes mesmo aproveitaron para alongar a xornada e, despois de xantar nos postos habilitados, quedaron a desfrutar da oferta lúdica paralela, que gozou de moi boa aceptación.

O extenso programa, concibido para público de todas as idades, incluíu paseos en canoa, exhibicións de minimotos, viaxes nun bus turístico por paraxes municipais de especial interese, demostracións de traballos forestais, xogos populares e moitas outras propostas.

Esa programación completouse coa música, que veu da man de agrupacións como a banda Sons e Soños e o grupo de gaitas Nubeiro, que protagonizou un pasarrúas.

Feira de artesanía de Outeiro de Rei. XESÚS PONTE

"A sensación que captei falando coa xente, porque é así como sabes as cousas, é que a feira saíu moi ben. Os expositores quedaron moi satisfeitos", insistiu José Pardo, quen considera que esta cita, con 15 anos de vida, está xa consolidada como un referente para os artesáns.

No transcurso da feira, o rexedor recibiu a visita do número 1 do PP ao Congreso por Lugo, Francisco Conde; e da candidata ao Senado e alcaldesa de Guntín María José Gómez, entre outros dirixentes populares. Xuntos percorreron o recinto feiral e comprobaron de primeira man o traballo que desenvolven os artesáns, ademais de sondar as súas necesidades.

Como colofón ao evento, moitos veciños tiñan previsto gozar ao peche desta edición dunha verbena e, a medianoite, dunha sesión de fogos de artificio, con motivo da celebración das festas patronais de Outeiro de Rei.