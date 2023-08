A artesanía colle forza en Castroverde

A artesanía cumpre dezaseis anos en Castroverde, os que ten a feira que o domingo congregou saberes e faceres tradicionais que serviron de reclamo a veciños e visitantes nas rúas da localidade. Demostración de oficios, degustación de produtos gastronómicos e actuacións musicais foron os protagonistas dunha xornada marcada polo sol de agosto, e á que se sumaron os produtos típicos da feira quincenal.

O recinto feiral abriu ás 10.00 horas as súas portas, e pouco tempo despois nel se concentraban as motos e coches clásicos, como vén sucedendo nos últimos anos. Tamén nestes primeiros momentos da feira Eugenio Linares facía gala da súa arte coa madeira, mediante a elaboración de esculturas con motoserra, unha actividade que non falta en cada edición.

A recepción de autoridades e a inauguración oficial chegou ás 12.00 horas, coa actuación de Zuncurrundullo. Alí puido verse ao presidente da Deputación, José Tomé Roca, que destacou este evento por axudar "a poñer en valor o traballo dos artesáns, xerar riqueza e axudar a fixar poboación no noso rural", indicou. A institución que preside destinou unha achega económica de preto de 20.000 euros para a celebración do evento, a través do plan Único de Cooperación cos Concellos.

O alcalde da localidade, Xosé María Arias, destacou a feira coma un evento xa ben consolidado, que partiu do impulso do Concello pola recuperación dos antigos pendellos da feira. "Se ben nas feiras quincenais os produtores usan eses pendellos, nesta anual ocúpanse todos, e é un xeito de dar vida de novo ao mercado tradicional, á artesanía e aos produtos da terra, tan importantes en Galicia", comentou. Arias tamén destacou que o éxito desta cita depende da implicación de toda a vila, xa que nela colaboran veciños, asociacións, e tamén empresas.

O encargado de ler o pregón este ano foi Enrique González, publicista de Castroverde. Nado no ano 1949, González é un reputado comunicador que exerceu de director creativo de axencias como Walter Thompson y Bassat Ogilvy&Mather Barcelona antes de fundar EMRG. Fillo do zapateiro da Casa de Rosina, durante a lectura fixo repaso de moitos dos seus recordos de Castroverde nos seus primeiros anos, antes de marchar para Barcelona.

A asociación cultural A Legua Dereita, do Corgo, puxo música e baile tradicional a este momento, ao que seguiu a actuación da charanga Louband. Os asistentes puideron desfrutar dun xantar típico galego nos distintos postos que se ofreceron.

Xa pola tarde, os nenos e nenas puideron gozar dos inchables nas piscinas municipais. Mentres, as rúas da feira seguiron cheas de xente, que puido achegarse aos instrumentos tradicionais, ao traballo de artesáns do coiro ou de lá, ou ben ás pezas de ferreiros ou zapateiros expostas nos distintos pendellos.

Xa a última hora, veciños e visitantes congregáronse para ver a actuación de circo a cargo da compañía Muu, que puxo en escena o espectáculo Crunch! na contorna das piscinas municipais. Por último, a actuación de maxia do Mago Teto, co espectáculo Pequenas grandes maxias, non deixou a ninguén indiferente.