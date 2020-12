Arias valora co alcalde de Rábade as liñas de colaboración para impulsar o concello

Javier Arias, delegado territorial de Lugo, mantivo este venres unha xuntanza co alcalde de Rábade, Francisco Fernández Montes, para valorar algúns dos proxectos que leva a cabo a Xunta no municipio e as posibles liñas de colaboración futuras para continuar impulsando o seu desenvolvemento socioeconómico.

Ambos consideran un avance importante o acordo para a redacción dun novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que sufragará integramente a Consellería do Medio Rural.

As normas urbanísticas, sinalou Arias, “son a base imprescindible para asentar un crecemento sostible e seguro, que mellore os servizos aos cidadáns e facilite o asentamento de empresas”.