Arias reconoce que cazó por "error" un porco celta

El alcalde de Castroverde, el socialista Xosé María Arias, admitió haber matado accidentalmente un porco celta al confundirlo con un jabalí. El regidor explicó que su cuadrilla de caza disparó al animal y que nadie se dio cuenta del error hasta que llegaron junto al cadáver.

"Era unha batida autorizada para cazar xabaril. O animal soubemos que era un porco celta despois de tirarlle, porque a pinta e o aspecto é moi similar. El volvíase aos cans, e había máis xabariles na zona. Evidentemente non é unha confusión cun óso nin cun raposo, e difícil de averiguar", indicó Arias, que explicó que cuando llegaron junto al animal,

Al parecer, Arias y su cuadrilla de caza habrían sido denunciados por un colectivo animalista al matar al porco celta, si bien el regidor no cree que hayan cometido ningún delito. "Parece ser que temos unha denuncia, pero ata o de agora ninguén me notificou nada. Eu creo que a nosa actuación está xustificada. Se souberamos que era un porco celta non disparariamos. Nin sequera cazariamos nesa zona. Se nos notifican que nos denunciaron, pois teremos que responder e facer o que teñamos que facer", aseguró.