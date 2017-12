El apoyo de Vila permite al gobierno de O Corgo aprobar 2,5 millones para 2018

El apoyo del concejal independiente en la corporación de O Corgo, Javier Vila, fue decisivo para que el gobierno local, en manos del PP, sacase adelante su presupuesto para 2018, cuyo importe asciende a 2,5 millones de euros.



Según el alcalde corgués, José Antonio Ferreiro, se trata de unas cuentas "moi axustadas" y entre las inversiones previstas destaca la construcción del Punto de Atención Infantil, "consignado no GDR con case 240.000 euros, dos que o Concello achegará o 10%". El resto de las inversiones, unos 150.000 euros, se irán a mejorar pistas, en el abastecimiento y el saneamiento de distintos núcleos.



Ferreiro también destaca los 50.000 euros que irán destinados a construir un nuevo tramo de acera, justo enfrente del que ya está proyectado, en el trayecto de la N-VI que va desde la gasolinera hasta el centro de salud.

El portavoz del BNG, Mario Outeiro, justificó su voto negativo en la "nula xestión" del equipo de gobierno

Este asunto fue uno de los que generó más críticas por parte de los grupos de la oposición —PSOE y BNG—, que recuerdan que esta actuación corresponde al Ministerio de Fomento, al ser el titular de la vía.



"Non podemos votar a favor duns presupostos continuistas onde o único que importa é a construción dunhas beirarrúas, esta vez a cargo do plan único provincial, cando hai un mes a propia Deputación aprobaba por unanimidade instar ao ministerio para que executase esta actuación", explicó la concejala socialista Marta López Abeledo a través de un comunicado.



El portavoz del BNG, Mario Outeiro, justificó su voto negativo en la "nula xestión" del equipo de gobierno, "cun alcalde que non delega e que con só dúas horas diarias de dedicación ao Concello non chega a onde ten que chegar".



PSOE y BNG también lamentan que el presupuesto no aborde el problema de "despoboamento" que afecta a O Corgo y se muestran muy críticos con la "dobre moral" con la que, según ellos, actúa el independiente Javier Vila.