Aparecen tirados en Castroverde varios fitos do Camiño

Varios mollóns que indican a ruta do Camiño Primitivo ao seu paso polo municipio de Castroverde apareceron derribados, aparentemente por unha causa intencionada, entre os lugares de San Miguel do Camiño e Souto de Torres.

Foron uns peregrinos que realizaban o itinerario os que deron a voz de alarma onte pola mañá e puxeron en coñecemento dos veciños da zona o que acontecía, aínda que, tal e como recoñece Manuel Muñiz, presidente de Amigos do Patrimonio de Castroverde, "algún peregrino xa comentara algo o venres". Muñiz sinala que foron sete os fitos afectados, todos eles situados nun tramo que se achega aos tres quilómetros e que pasa por San Miguel do Camiño, Penalonga, Recesende e Souto de Torres.

Todos eles apareceron arrancados do terreo no que estaban encravados, pese a que estaban o suficientemente soterrados como para que, os que coñecen o lugar, cheguen a pensar que os desperfectos foron provocados a conciencia e que se necesitou a intervención de varias persoas. Incluso puido empregarse algún vehículo para tirar dos mollóns e ferramentas.

Muñiz, que explica que esta é a primeira vez que aparecen "tantos" fitos do Camiño arrancados, avanzaba onte a súa intención de poñer o caso en coñecemento do Xacobeo, en nome do colectivo que preside, para que a Xunta tome as preceptivas medidas.

O contorno do itinerario Primitivo non é a primeira vez que sofre desperfectos. Os paneis instalados pola propia Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde para indicar algúns dos seus roteiros tamén foron atacados no seu momento. "Agora xa hai unha tempada que non pasa, pero é raro o ano no que non atopemos algún danado", comenta Muñiz, quen lembra que se están prexudicando elementos financiados con "diñeiro público, de todos".

Moi preto da zona afectada nesta ocasión atópase Soutomerille, lugar que sufriu numerosos actos vandálicos, como o roubo da campá da súa igrexa. O último foi a profanación do cemiterio.