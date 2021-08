Aparece destrozada una cruz de piedra en Castroverde

La Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde denunció el destrozo de una cruz de piedra en la entrada del área de Veiga do Olmo. "Mentres que algunhos colectivos, con axudas de diversas institucións, nos esforzamos en promover a rehabilitación de cruceiros no noso concello, outros dedícanse a destrozalos ", manifestó el presidente del colectivo, Manuel Muñiz.

La parte superior de la cruz fue arrancada y quedó tirada en el mismo zonar, situado en las inmediaciones de las piscinas municipales. Muñiz, quien criticó esta conducta "incívica e totalmente absurda, ao que non lle atopo sentido ningún . Unha socia da nosa agrupación avisoume da desfeita e acudín alí para sacar unhas fotografías", comentó Manuel Muñiz.

Este atentado patrimonial se produjo el mismo día en el que Amigos do Patrimonio organizó una ruta, desde Peniñas Brancas hasta la capitalidad, por distintos lugares del municipio donde hay cruceiros con el fin de dar a conocer el patrimonio y divulgar la restauración de tres de ellos.

Amigos do Patriminio logró que en 2017 se recuperara el cruceiro de As Cabozas, en Montecubeiro, "que se atopaba moi fragmentado ". Tras la actuación de Montecubeiro, Amigos do Patrimonio recabó más apoyo institucional para poder hacer realidad otras peticiones, que incluían los dos cruceiros arreglados ese año en Peniñas Brancas y Casas do Monte, que estaban en un pésimo estado de conservación, así como el existente en Serés.

El presidente de Amigos do Patrimonio de Castoverde agradeció la colaboración en este proyecto del Concello, de los responsables del área de cultura de la Diputación de Lugo y del cantero Pablo Otero.

Manuel Muñiz también defendió que los dos cruceiros trasladados hace unas tres décadas de Veiga do Olmo, "deberían volver ao seu lugar de orixe, xa que se atopaban noutros puntos do concello ".