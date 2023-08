Ana Freire volve a Rábade para abrir as festas que son "fonte de reencontro"

A Ana Freire Veiga hai moitos que a coñecen como Ana Rábade de tanto como fala do lugar que a viu nacer, que viu como aprendía a dar os primeiros pasos e como despregaba as súas ás para emprender voo, aínda que sexa na vila que prosperou entre o Miño e a vía do tren onde botou áncoras. A casa, á que volve sempre.

Para a súa familia, para os seus amigos e para os veciños de sempre, a enxeñeira informática e investigadora na universidade Pompeu Fabra inaugurou as festas da casa cun emotivo pregón que zumegaba sentimento rabadense e lembranzas. Tras a presentación feita pola alcaldesa, Remedios González Cabarcos, e desde o balcón do consistorio para unha Praza do 28 de maio repleta, Ana Freire, Anita, a neta da Ramona e filla do Freire, eloxiou uns festexos que teñen "a capacidade de crear relacións persoais que acaban de definir a nosa personalidade".

As festas de verán comezaron a moldear unha, por aquel entón, pequena Ana, a mesma que durante o ano tocaba nos timbres dos veciños, se presentaba a todos cantos pasaban por diante da súa casa, percorría o Ramal do estanco á cabina de teléfono, facía carreiras de bicicleta co seu amigo Néstor e axudaba a don Francisco na misa.

Tamén quería un traxe de galega e un de flamenca e, de tanto insistir, María e Pedro, donos da que logo foi a tenda Cucadas, gardáronlle "uns zapatos vermellos, co seu tacón e a súa fibela, do meu número, pequeniños, fermosos".

Iso durante o ano, porque cando se achegaba o 15 de agosto, aquela pequena era a que subía nas lanchas en compañía da súa irmá Leticia e outras nenas e nenos da vila, a que se fascinaba coas rúas brillantes de tantas luces e a que, coa chegada dos netos e fillos de rabadenses emigrados, comezou a converter esta cita "nunha prioridade".

A amizade, contou ante os presentes, forxouse nos Arcos e na Prazuela e nas idas e voltas "do Bella Terra ao palco da orquestra e do palco da orquestra ao Bella Terra, ata pechar o Chaira. "Eses vínculos creados nuns días de festas de verán foron cada vez máis fortes, converténdonos nunha familia" que sorteou quilómetros e pandemias. E coa familia que se escolle e coa de sangue será coa que comparta unhas festas que son "fonte de reencontro" e que nutren o, xa de por si, forte sentimento "de pertencer a un pobo pequeno".

Coa familia e cos amigos dos 80 que comezaron a vivir plenamento estes festexos "a partir do 99", será cos que comparta as verbenas, a xira e a Esbatuxada, o mellor do programa para Ana pese a que, recoñece, nunca se lanzou ao río nunha das embarcacións caseiras que se botan, senón que "sempre fun a que sacou as fotos".

Felicitando a Fillos do Chaira polo proxecto audiovisual que une xeracións e ao equipo de fútbol sala Insuas do Miño polos seus éxitos e animando a "volver a Rábade e falar de Rábade", a pregoeira deu paso á traca de inicio das celebracións e ao pasarrúas do Rei da Chaira, os cabezudos e os cabezudiños, feitos por rapaces, cos Axeigo, para logo rematar esta primeira xornada coa música de Óscar Ibáñez & Tribo e Tanto Nos Ten (TNT) no XXVII Rabafolc.

Hoxe é o día da bicicleta

Neste segundo asalto das festas, o acto central será a saída de ducias de bicicletas desde o Campo da Feira ás 18.00 horas para facer un percorrido cuxa meta estará na Praza de España, onde agardan agasallos e chocolate con churros -as inscricións pechan ás 17.00 horas no punto de saída-.

A música, pola súa parte, tamén será importante. O día comezará coas dianas e alboradas cos Axeigo de Rábade e ás 14.00 horas será a sesión vermú a cargo da veterana orquestra Compostela, a mesma que tamén actuará na verbena -a partir das 23.00 horas, no Campo da Feira- acompañada da discoteca móbil Zona Zero. Á medianoite, os presentes vivirán a sesión de fogos de artificio a cargo da pirotécnica Astariz.

Durante o día de hoxe, ademais, haberá maxia e música de DJ, todo ás 20.00 horas. Na Prazuela, será Simplemente Enricco o que deleite co seu espectáculo Heinrich: aprendiz de mago, mentres que na Avenida de Vilalba, o DJ Kiko Ron ofrecerá unha sesión de tarde.