Amigos do Patrimonio proxecta un roteiro en homenaxe a Paco Pestana

A Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde vén de acordar a creación dun roteiro en homenaxe a Paco Pestana, artista natural do municipio que faleceu en outubro de 2021 e un dos socios máis activos do colectivo. O proxecto, asegura o presidente da agrupación, Manolo Muñiz, está aínda arrancando: "Estamos comenzando co deseño da ruta e tramitando as solicitudes oportunas, de permisos e de axudas".

O obxectivo, din, é estrealo o día no que se cumprirán dous anos do pasamento de Pestana, o 11 de outubro, aínda que "iremos vendo se o podemos lograr", engade Muñiz, ao tempo que avanza algunhas características do trazado.

O roteiro terá sete quilómetros de lonxitude e será lineal, aínda que hai a posibilidade de facelo circular

Constará duns sete quilómetros de lonxitude e será lineal. Partirá do Alto da Vacariza, zona paralela á divisoria entre Baleira e Castroverde, e baixará pola casa de Paco Pestana, no lugar de Peredo, irá á Frairía, ao monte da Queimada, a Marrondo, á Veiga do Olmo e rematará en Castroverde. Este percorrido poderase facer circular se se volve ao punto de partida empregando o tramo do Camiño Primitivo, explica a asociación.

Este novo itinerario sumarase aos que xa xestionan desde Amigos do Patrimonio e incorporarase ao nutrido calendario de actividades que veñen desenvolvendo. Este 2023 iniciárono cun roteiro que levou a uns 15 participantes a visitar paraxes como a igrexa de Pena, o pazo de Carballedo ou a Cova da Valiña, ata Castroverde.

Próximas citas

A seguinte cita programada será o 11 de febreiro, cando o colectivo se achegará a Riotorto e Meira para facer o roteiro de Avelino Díaz e visitar a igrexa meirega.

Seguirán a esta actividade unha ruta por Romeán e a presentación do libro El carro de las siete luces, do escritor e historiador Ricardo Polín, en marzo; unha viaxe cultural á Casa do Patrón, en Lalín, en abril; unha ruta polo val do río Tórdea, en Burela, en setembro; ou as celebracións do Día Mundial do Patrimonio e do Día das Montañas.

Así mesmo, confían en que se convoque o Encontro de Asociacións en maio e o XI Irmandamento dos Castroverdes da Península en agosto, ademais de conmemorar diversas homenaxes aos seus socios ao longo do ano.