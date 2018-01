Amigos do Patrimonio de Castroverde insta a recuperar nuevos cruceiros

La asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde pretende seguir este año con su campaña de restauración de cruceiros en el municipio. El colectivo solicita ayuda de las instituciones públicas para la recuperación, entre otros, de los de Casas do Monte, Serés o Peniñas Brancas, al considerar que se encuentran en un pésimo estado de conservación.



El colectivo celebrará el día 13 una asamblea general para presentar a sus socios el programa de actividades que pretende llevar a cabo en esta anualidad. Entre esas iniciativas se contempla también desarrollar nuevas rutas para seguir potenciando el Camino Primitivo, continuar con la catalogación de árboles singulares o solicitar que se rehabilite la fortaleza de la villa.



En el 2017 el colectivo logró restaurar y recuperar un cruceiro en el lugar de As Cabozas que se encontraba fragmentado. No obstante, desde la entidad solicitan más apoyo institucional para poder hacer realidad todas sus peticiones.



NUEVA RUTA. También para el sábado 13, antes de la asamblea, Amigos do Patrimonio ha programado una ruta que dará comienzo en A Pumarega a las 9.30 horas y tendrá una longitud de siete kilómetros. Durante la jornada los asistentes podrán visitar las esculturas de Pepe Darriba. La actividad tiene un precio de 20 euros y para poder participar hay que avisar a los miembros de la directiva antes del día 10.