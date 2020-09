Alumnos de Bac de Portomarín seguirán sin ir a clase a Lugo

Familias de estudiantes de Bac residentes en Portomarín, pero que están matriculados en institutos de la capital, seguirán sin enviar a sus hijos a clase mientras no se les dé una solución al problema del transporte.

Los alumnos de Bac son los que se han visto afectados por los cambios en los horarios de los institutos de Lugo, que han desdoblado las aulas a causa de la pandemia. A estos estudiantes se les asignó turno de tarde, pero se encuentran con el problema de que a la hora a la que acaban las clases no disponen de ninguna línea de autobús que los lleve de vuelta a sus domicilios.

Begoña López, madre de uno de los afectados, explica que la solución del problema exige la intervención tanto de las administraciones públicas como de las empresas encargadas de la línea de transporte, "non pedimos bus gratuíto nin un servizo á carta, pero esiximos que se habiliten novos horarios na liña, que permita aos nosos fillos poder coller un bus un pouco antes de que se inicien as clases e outro no que poder volver a casa".

Según Begoña López, que habla en representación de otras familias afectadas, "entre Portomarín e Guntín son unha ducia os estudantes que se atopan nesta situación. Son alumnos do IES Lucus Augusti, IES Nosa Señora dos Ollos Grandes e o IES Sanxillao", aunque también afirma que la problemática afecta a familias de otros ayuntamientos de la comarca de Lugo, "como O Corgo ou Castroverde".

Este grupo de padres está dispuesto a que sus hijos no acudan a clases hasta que "alguén nos dea unha solución".

Reunión. A finales de la pasada semana, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, mantuvo una reunión con representantes de las empresas encargadas de estas líneas de transporte, pero a día de hoy a los afectados no se les comunicó ningún avance de cara a solucionar el problema. El conflicto también está previsto que se debata hoy en el pleno ordinario de la Diputación.