Alejandro Gómez, xerente de Coto Real: "Estamos moi contentos de representar á provincia"

Como foi o proceso de selección para este concurso?

Foi por votación popular. Nas redes sociais deste concurso, que é o máis prestixioso na súa categoría, propoñían aos seguidores votar por un restaurante en cada provincia. Dá moita satisfacción saber que fomos elixidos deste xeito.

Estades satisfeitos coa selección?

Moito, ademais sempre se aprenden cousas moi boas dunha xuntanza de profesionais coma esta.

Que se valorará no concurso?

No concurso ofrecerán a todos os participantes os materiais precisos, tamén a chuleta cortada para todos do mesmo xeito. A partir de aí valórase a presentación, a guarnición, o sabor e o punto de sal, así como tamén, claro está, o punto que se lle dea á carne.

Cal é o punto característico do Coto Real?

Aquí acostúmase tomar pouco feita. Xa a consideración de estar feita ou non varía moito dun país a outro. Por exemplo, en Arxentina ou Uruguai, onde hai moita tradición de asado, a carne faise sempre máis feita. Nós aquí xa vamos un punto por debaixo, e no asador tamén. O ideal é que teña tres cores, que por fóra estea ben asada, que teña a seguir uns milímetros rosados e despois, no interior, un punto roxo.

Algún truco para lograr iso?

É moi importante a temperatura da carne no momento de levala ao asador, xa que ten que estar xa temperada. Por outra banda, é moi bo deixala en sal gordo un tempo antes. A carne é intelixente, e só absorbe o sal que precisa, así que non hai que ter medo por iso, sempre que sexa sal gordo.