El alcalde de Portomarín se suma a las protestas por la falta de profesorado

La Anpa del colegio Virxe da Luz de Portomarín volvió a manifestarse este sábado para exigir a la Xunta que cubra la plaza fija de profesor que está vacante en el centro y que constituye, según denuncian los padres, "unha merma moi importante na calidade da educación que reciben os nosos fillos".

En esta última protesta la gran novedad fue que en la misma participaron diferentes miembros del gobierno local, entre ellos, el propio alcalde, el popular Pablo Rivas.

Bajo el lema Mirar polo Camiño si, pero tamén polos veciños, los manifestantes se concentraron delante del albergue de peregrinos que tiene la Xunta en la localidad, imposibilitando que durante aproximadamente media hora los peregrinos pudiesen acceder al mismo.

Pablo Rivas destacó, no obstante, el carácter "pacífico" bajo el que se desarrolló la manifestación y subrayó el hecho de que "foron moitos os peregrinos que entenderon e se sumaron ás demandas dos pais".

El regidor denunció lo que, según él, es una muestra de "pasividade" por parte de la Xunta que, desde que empezaron las protestas a principios del pasado mes de agosto, "foi incapaz de buscar unha solución para que o Ceip Virxe da Luz conte con todos os recursos necesarios para garantizar aos alumnos unha atención de calidade".

Pablo Rivas anunció, de este modo, que está a favor de las demandas de los padres y que en los próximos días solicitará una reunión con el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, para trasladarle esta problemática.

La Anpa denuncia que la Xunta incumple con sus propias normas

La presidenta de la Anpa del Ceip Virxe da Luz, Soraya González, explicó que, a pesar de que este año el centro tiene un alumno más en Primaria, produciuse un recorte no profesorado que é consecuencia de non cubrir a praza vacante dun mestre que corresponde ao Ceip de Portomarín, pero que non está ocupada polo seu titular".

Esta circunstancia provoca, según ella, que Educación incumpla su propio acuerdo de mejoras, "xa que aínda que recolle que en Primaria non se poden agrupar a máis de doce alumnos de diferentes ciclos, nas de primeiro e terceiro hai 14, superando o rateo acordado".

La Xunta achacó en su día esta problemática a una "casuística concreta", aunque iniciado el curso la problemática sigue sin resolverse.