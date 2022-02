El alcalde de Outeiro de Rei niega que existan facturas pendientes

El alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo Lombao (PP), ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento no tiene facturas pendientes tras solicitar un préstamo a largo plazo por valor de 1,2 millones, para saldar los pagos a proveedores "que nalgún caso tiñan entre 5 e 7 meses de antigüidade". "É un tema absolutamente resolto", añadió el regidor.

Pardo responde así a la propuesta del BNG favorable a la suspensión del abono de dietas y kilometrajes a políticos, entre otras medidas, mientras existan facturas que lleven más de tres meses sin pagarse.

En concreto, el Bloque reclamaba que quedasen en suspenso las dietas por asistencia a organismos o kilometrajes de los ediles del grupo de gobierno, las asignaciones a los grupos municipales y las gratificaciones excepcionales, que no correspondan a trabajadores municipales que cobren más del salario medio gallego, calculado en 1.421 euros brutos en 2020.

El BNG propone que no se reparta dinero en dietas "mentres teñamos xente que necesita os cartos que se lle adebedan"

"Se un concelleiro nun desprazamento é lóxico que cobre, como tamén o fan os do BNG. O que non vou aceptar é leccións dunha formación cunha maioría de políticos abonados á dedicación exclusiva alí onde gobernan, como no Concello de Lugo ou na Deputación", dijo José Pardo. El regidor agregó que los pagos se debían "a que se fixeron investimentos, algúns dos cales esixían cofinanciación. Non se entende que hai dous anos nos criticasen polo superávit e agora denuncien o gasto".

El portavoz nacionalista, José Ferreiro, asegura que "resulta completamente inmoral que mentres autonómos e pequenos empresario pasan penurias porque o Concello non paga, desde a alcaldía se sigan a repartir dedicacións exclusivas, gratificacións ou dietas como se nada pasase".

El pasado 27 de enero se aprobó el pago de 1.091.728 euros correspondienes a 2.520 facturas que estaban en lista de espera, por lo que el BNG se pregunta "que vai pasar a partir de agora, pois, se se gastou todo ese crédito en pagar as facturas antiguas, con que cartos se van a pagar as destes anos". Por ello abogan por una "xestión prudente dos cartos da veciñanza e nesa liña propoñemos que non se repartan cartos en dietas mentres teñamos xente que necesita os cartos que se lle adebedan".