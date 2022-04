El aguardiente como seña de identidad

"Esta festa conmemora un dos símbolos da nosa identidade: a augardente". Con estas palabras definía Benedicta Sánchez, protagonista de la película O que arde, el espíritu de la Festa da Augardente de Portomarín. Este licor, destilado con mimo por los productores locales, "está no corazón do viticultor, pero tamén do labrego e o mariñeiro", indicó Sánchez, que no olvidó otro ritual que identifica a Galicia, como la queimada.

Benedicta Sánchez destacó las virtudes del aguardiante de acuerdo con las recetas de la medicina popular. "Mata o bicho e dáche forzas para o longo do día. É boa para a dor de cabeza, a gripe, os resfriados e as escordaduras e mesmo os veterinarios botábana nas ubres das vacas".

Ambiente del recinto festivo. VICTORIA RODRÍGUEZ

La defensa de la "pureza" del aguardiente de Portomarín para "deleite e satisfacción" general es el compromiso de los caballeros y damas de la Orde Serenísima da Alquitara, nombrados hace dos años, aunque la entrega de la distinción se aplazó hasta este domingo. "Eles son os mellores embaixadores da nosa augardente", indicó el alcalde, Pablo Rivas, que tomó posesión como cabaleiro de manos de su precedesor, Juan Serrano, al que sustituye como presidente de la Orde.

El acto de investidura se inició con un minuto de silencio en memoria de Manuel Castelo, exalcalde y uno de los fundadores de la Festa, fallecido recientemente.

Las nuevas donas de la Orde da Alquitara son la conselleira de Política Social, Fabiola García Martínez; la alcaldesa de Guntín y jefa territorial de Cultura, María José Gómez; la abogada María José García Arias; la cantante Uxía Senlle –que excusó su presencia–; la comisaría provincial de A Coruña, Ana María Gallego, y la actriz Benedicta Sánchez.

Fabiola García con Benedicta Sánchez. VICTORIA RODRÍGUEZ

Desde ayer son también nuevos caballeros el regidor de Friol, José Ángel Santos; el cosechero de Guntín y edil en Lugo, Javier Vázquez Prado; el presidente de la Asociación de Amigos dos Camiños de Santiago, Ángel Trabada; el exconcejal de Portomarín Manuel Vega; el edil Enrique Vázquez y el hostelero lucense José Manuel Cela. Tito Valledor, presidente del Club Fluvial, y Javier Pitillas, de la asociación DisCamino, estuvieron representados en el acto por otros directivos de estas entidades, quienes recogieron el galardón en su nombre.

Otros nuevos caballeros excusaron su asistencia, como el conselleiro de Medio Rural, José González; el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé; el juez José Antonio Vázquez Taín y el periodista Carlos Herrera. Tomé se comprometió a recoger el título cuando haga una próxima visita a Portomarín.

Una muestra del producto. VICTORIA RODRÍGUEZ

La jornada sirvió para promocionar y vender el aguardiente de los cosecheros locales, que vendían la botella a 10 euros y el chupito de queimada a dos. Junto a ellos, una vieja alquitara destilaba a la antigua usanza. Tampoco faltó a la cita la degustación de empanada de anguila, otro símbolo de la gastronomía local, que se vendía en un estand del club de fútbol local. La cata de aguardientes y las actuaciones musicales cerraron el programa.

Las buenas temperaturas animaron a numerosas personas a acercarse a esta Festa da Augardente, que un año más reivindicó su poder de convocatoria.