Los afectados por el incendio de su casa en Rábade okupan una vivienda

Integrantes de la familia que el pasado 2 de mayo se quedó sin su casa tras un voraz incendio registrado en el segundo piso del inmueble, situado en pleno centro de Rábade, okuparon este fin de semana una vivienda del entorno del colegio de la localidad, a orillas de la Nacional 6. Según defienden, "no había otra alternativa", ya que a su cargo hay varios niños de diversas edades y, a lo largo de estas semanas, "no conseguimos encontrar quien nos alquilara una casa".

Hasta el pasado viernes, los dos matrimonios que residían en el edificio calcinado y seis menores se alojaban en un hotel de O Ceao —sufragado por el Concello de Rábade a través de su partida para emergencia social—, pero la apretada agenda de eventos que hubo el fin de semana en la capital lucense y en los alrededores los obligó a abandonar sus habitaciones, ya que estaban reservadas con anterioridad.

Tal y como manifestaban el pasado viernes en declaraciones a este medio, la intención de los afectados por el incendio era regresar al establecimiento hotelero, pero "al llamar" este lunes por la mañana, "nos dijeron en recepción que seguía todo lleno y que no nos podíamos quedar", asegura una de las integrantes de la familia.

Sin embargo, su hijo y su nuera ya habían okupado, con sus cuatro niños, una vivienda, cuyo propietario falleció hace pocos años sin descendencia, por lo que ahora la titularidad recaería en parientes de tercer o cuarto grado.

La mujer afectada por el incendio asegura que el matrimonio tomó esta decisión al "no ver solución" y "no saber qué más hacer, porque en la Xunta no nos ayudan en nada y nos niega todas las posibilidades", pero avanza que "si vienen por aquí los dueños de la casa, les preguntaremos si nos la pueden alquilar, porque nosotros no queremos nada por la cara".

Ella indica que estos días se quedó con otra hija en A Coruña, con algunos de los menores, pero ese fue un remedio temporal, ya que "todos nuestros familiares tienen las casas repletas de gente, y nosotros somos muchos".

A mayores, "se me rompió el coche cuando iba de camino, así que nos tuvo que llevar un taxi. Al principio pensábamos que era algo fácil de arreglar, pero en el taller ya nos dijeron que hasta la semana no estará listo". Dice que por esa razón, "esta noche —por la pasada, del lunes al martes— me quedaré en la casa okupada, supongo que en un sofá".

Colaboración del Concello de Rábade y de los vecinos

Por su parte, desde el Concello informan de que, si quieren regresar a un establecimiento hotelero, bastaría con que se lo pidiesen de nuevo a los servicios sociales, a la vez que destacan que "se lles facilitaron vales para pasar a fin de semana e se lles habilitaron os fondos de emerxencia social para alimentos".

La familia es conocida en Rábade y muestra de ello fue la colaboración de los vecinos, que se volcaron tras el suceso donando ropa y juguetes.

Residían desde hace unos 20 años en un edificio de dos plantas de la Rúa Gabriela Nieto Chaín que habían adquirido, tras un periodo en alquiler, y cuya hipoteca "seguimos pagando".

El inmueble tampoco tenía seguro, así que nadie pagará por las pérdidas. Y es que, como explicaban hace días, "lo pagamos durante diez años, pero no hay para todo. O pagaba la luz y el agua, o el seguro".