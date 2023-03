La adquisición de terrenos y edificios ayuda a definir el futuro de O Corgo

El alcalde de O Corgo, el popular Felipe Labrada, afronta la recta final de su primer mandato al frente del municipio con un "balance positivo" en cuanto a gestión municipal, aunque no olvida que estuvo marcado por una pandemia "na que se tratou de estar preto dos veciños, sobre todo da xente maior". Unos habitantes a los que se busca mejorar su calidad de vida con las actuaciones realizadas en estos últimos años, marcados por la adquisición de parcelas e inmuebles en los que se llevarán a cabo actuaciones que definirán el futuro de la localidad, para la que el regidor tiene nuevos planes si consigue revalidar de nuevo la confianza de los vecinos en la candidatura popular que encabeza.

En este mandato "a pesar de non ter unha maioría absoluta", como recuerda Labrada, "logramos aprobar os orzamentos e levar a cabo varias modificacións de crédito por unanimidade", asevera orgulloso el regidor, quien se felicita "dos bos compañeiros que tiven", recalca.

Castro de Castrillón

Un mandato que estuvo marcado por la adquisión de terrenos, destacando los 18.000 metros cuadrados que rodean al Castro de Castrillón, lo que será un aliciente para la puesta en valor de uno de los elementos patrimoniales de mayor interés de la localidad, pero también una garantía de que los vecinos puedan seguir haciendo uso de la emblemática carballeira donde se celebran además varias representativas fiestas y que hasta ahora deberían alquilar.

La capilla es, pues, ahora, el único bien que no es propiedad del Ayuntamiento, pues su titularidad sigue correspondiendo al obispado.

Una adquisición que cobra vital importancia también al estar junto a la Vía Küning, que O Corgo busca potenciar junto al resto de concellos por la que atraviesa esta vía jacobea alternativa al Camino Francés, al ser una importante oportunidad para la promoción de los municipios, el fomento de la economía local o el asentamiento de población por el que tanto ansían los concellos rurales.

Un objetivo por el que también el gobierno de Felipe Labrada adquirió una parcela junto al centro médico, donde en un futuro se pretende ubicar la casa consistorial para acercar su servicio a los ciudadanos y atenderlos en más cómodos y amplios espacios.

Felipe Labrada, alcalde y candidato a la reeleción. EP

Un terreno para el que se proponen otros importantes servicios, pues "a idea é ir creando un núcleo, coa construcción de novas vivendas e pisos sociais para tratar de asentar poboación e tamén temos pensado habilitar un área de autocaravanas que agora non temos", dice.

En el entorno de la zona se adquirió ya una amplia finca, de cinco hectáreas, que incluye una nave de unos 600 metros cuadrados, "que usamos de almacén de maquinaria municipal, pero tamén como taller para facer reparacións e mantemento", cuenta el alcalde, al tiempo que recuerda que recientemente adquirieron un camión para acercar el punto limpio a las parroquias, con el fin de fomentar el reciclaje, para lo que ienen previsto acometer campañas de concienciación. Una opción a la que el vehículo suma otros usos, pues se adquirió un camión polivalente "que permitirá mover contedores ou levar material para pistas", reconoce el regidor.

Viviendas

En O Corgo también se reformaron dos viviendas que se ofrecen en régimen de alquiler, una en Maceda, que aún se está preparando, y otra en la parte alta de la antigua escuela de Fonteita, donde primera planta está dedicada a local social de los vecinos.

Unas obras que se llevaron a cabo gracias a Obradoiros de Emprego, con los que se cumple la doble misión de formar a vecinos desempleados y lograr que se mantengan edificios singulares. Una fórmula que se empleó también en la rehabilitación del inmueble que antaño ocupaba la Cámara Agraria y donde se prevé ubicar el departamento de servicios sociales, porque "faise máis cómodo para a xente e está preto do centro médico e das farmacias", aclara el regidor sobre una reforma que prevé esté finalizada en breve.

Labrada insiste en la importancia de estar cerca de los vecinos y de ofrecerles servicios tanto a los que ya residen como a los que se planteen la opción de venir, como ya ocurrió con algunos de los que se desplazaron por la pandemia. Para eso, ofrecen alternativas pensadas tanto en la gente mayor, como en los más pequeños y sus familias. "Temos o servizo de axuda no fogar cuberto e tratamos sempre de externalizar o menos posible e contamos cun centro de día para os maiores, pero tamén temos un Punto de Atención á Infancia, no que están cubertas o cen por centro das prazas, ao igual ca casa niño", señala el regidor.

Durante el mandato de Labrada se puso en marcha también el programa Madrugadores en el Ceip "e a todas as cousas do colexio lle damos unha prioridade absoluta, inclusive cousas que no son competencia do concello", manifiesta el mandatario.

Un centro junto al que se construyó una pista multideporte para uso de los escolares y del resto de la ciudadanía fuera del horario lectivo. Una mejora a la que ansían sumar en un futuro la construcción de una pista de pádel y un gimnasio, además de mejorar el actual pabellón con el cambio de cubierta, colocación de luces eficientes y la instalación de gradas.

"Es un sitio onde se fan moitas actividades: baloncesto, fútbol sala, ximnasia, patinaxe artística e que acondicionamos tamén para a comida da terceira idade", manifiesta el regidor sobre la necesidad de mejora en un concello que cuenta con diversas asociaciones que, con el apoyo del Concello, ayudan a dinamizan la vida local, entre ellas una de las pocas de billar "que achegan a Adai campionatos galegos".

Polígono industrial

No cabe duda que la creación de empleo es uno de los principales alicientes para que la gente se quede y en eso trabajan desde O Corgo, con la vista puesta en la ampliación del polígono industrial, necesario al estar ocupado al noventa por ciento en la actualidad. Una ampliación para la que la Xunta tiene hechos ya los estudios y que permitirá crecer en más de 200.000 metros cuadrados de superficie. Un parque empresarial en el que el Concello también levantó una nave para instalar un vivero de empresas.

Se trabaja también en ampliar la instalación de fibra óptica y extenderla a todo el término municipal y en mejorar los viales municipales, con especial atención a las pistas de acceso a las diferentes parroquias del municipo y a los viales de conexión con la carretera N-VI y otras principales, con el fin de mejorar el firme y facilitar así las comunicaciones y mejorar las condiciones de vida en el rural.