Adif licita el proyecto para la nueva pasarela sobre la vía del tren en Rábade

La vetusta y única pasarela que existe en el casco urbano de Rábade para que los peatones puedan sortear las vías del tren tiene los días contados. Al menos, eso es lo que se intuye una vez que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) haya sacado a licitación, por un valor de 51.911,22 euros, la redacción del proyecto para construir un nuevo paso, así como para suprimir el paso a nivel ubicado junto al cementerio.

Las empresas interesadas tienen un mes para presentar sus ofertas y, una vez que el proyecto sea adjudicado, la empresa elegida tendrá un plazo de 12 meses para ejecutarlo.

Esta actuación supone dar respuesta a una vieja demanda de los vecinos de Rábade, sobre todo, desde que en 2012, momento en el que se valló el entorno de la estación de tren, vieron cómo el pueblo quedaba prácticamente dividido en dos y que la única manera de pasar de un lado a otro era a través de la actual pasarela, antigua y de difícil accesibilidad.

El alcalde de Rábade, Francisco Fernández Montes, mostró este viernes su satisfacción por el paso administrativo dado por Adif y que, según él, responde "ao compromiso adquirido por esta sociedade estatal na reunión que mantivemos a principios de ano co subdirector de coordinación de mantemento de pasos a nivel, Roberto Muela".

Fernández Montes se mostró convencido de que tras el paso administrativo dado, "todo indica a que a obra será unha realidade no 2020"

En aquel encuentro se decidió que la nueva pasarela se construiría en el mismo lugar en donde está la actual, con la diferencia de que dispondrá de varias rampas a un lado y a otro, para hacerla más accesible. Además, la actuación de Adif también incluirá la supresión del paso a nivel ubicado junto al cementerio, donde se construirá una zona de esparcimiento.

Aunque en aquella reunión Adif se había comprometido a iniciar estas actuaciones este año, Fernández Montes justificó el retraso "na interinidade do Goberno central e aos dous procesos electorais". Sin embargo, se mostró convencido de que tras el paso administrativo dado, "todo indica a que a obra será unha realidade no 2020". Por eso no dudó en calificar este momento como "un día moi importante en Rábade" y que, según él, desdice al PP local cuando en su día insinuó que la obra era "competencia do Concello".