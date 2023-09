Adega e Mariña Patrimonio alertan do cambio de morfoloxía dun xacemento de Castroverde

Os colectivos Adega Lugo e Mariña Patrimonio presentaron unha denuncia formal ante a Consellería de Cultura tras advertir que as intervencións que se están levando a cabo na contorna do castro da Eirexe, na parroquia castroverdesa de San Miguel de Páramo, chegaron a mudar a morfoloxía do xacemento.

Detalle da zona onde se realizaron os entullos. EP

Explican que isto se debe aos labores de reenchido, "posiblemente de forma ilegal", executados polo Concello de Castroverde dentro dos traballos de consolidación que un obradoiro de emprego está a levar a cabo na casa reitoral da parroquia, a carón da que se descubriu máis dunha vintena de túmulos pertencentes a unha gran necrópole medieval.

Desde ambas entidades detallan que a parcela afectada "está dentro da delimitación que o PXOM de Castroverde establece como zona de protección integral de grao II" e que tiña a función de ser a horta do cura, cunha parte destinada a hortalizas e outra a patacas. "Entre ambas partes existía un claro desnivel co terreo irregular e en pendente", sinalan, pero ao longo deste ano "documentáronse amoreamentos de entullos e refugallos procedentes da demolición parcial da casa reitoral" que, xunto á saburra, foron empregados "para realizar o reenchido da parcela co obxectivo de nivelar e unificar as dúas partes da horta".

Estado no que quedou a contorna da casa reiteral de San Miguel de Páramo. EP

Adega e Mariña Patrimonio apuntan tamén que o PXOM do municipio prohíbe o reenchido e o movemento de terras en propiedades da categoría da afectada e que a realización de calquera intervención nun ben patrimonial catalogado debe ter autorización da Consellería de Cultura. Porén, instan, a través desta denuncia, a que se comprobe se os feitos que se detallan no escrito son conformes á legalidade vixente e que, en caso contrario, se adopten as medidas necesarias para retirar "o reenchido ilegal, se repoña o terreo ao seu estado anterior e se abra o correspondente expediente sancionador", toda vez que estas actuacións, que poderían supor unha "infracción grave", tal e como afirman os dous colectivos, implican unha modificación da morfoloxía do castro da Eirexe.