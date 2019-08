Absuelto el dueño de Muebles Toirán acusado de incendiar las instalaciones

El dueño de la empresa corguesa Muebles Toirán, acusado de provocar en el año 2010 el incendio de su negocio para cobrar la indemnización del seguro, ha sido absuelto. El hombre se enfrentaba a una condena de tres años por un supuesto delito de incendio en bienes propios. La aseguradora recurrirá la sentencia.

En el juicio celebrado en el Penal número 2 de Lugo en el mes de junio de este año, el propietario - de iniciales M.V.V. - mantuvo su inocencia y alegó que no fue el autor del fuego que arrasó la nave el 21 de abril de 2010. "Yo no le debía dinero a nadie. Ni a Hacienda, ni a los empleados, ni a los proveedores. No necesitaba cobrar el dinero del seguro", sostuvo. Señaló que ese día no pisó la nave "en ningún momento" y recordó que poco antes fuego incluso cambió la imagen corporativa de la empresa, por lo que pintó y rotuló los camiones, y estaba arreglando las aceras que rodeaban la exposición.

M.V.V sostuvo que modificó varias veces su testimonio porque tenía un negocio relacionado con la prostitución y por las noches solía trasladar a chicas desde un club de alterne hasta diferentes localidades. "Me contradije por un motivo personal. A mi mujer no le gustaba que trasladara a las chicas", aseguró.

El propietario añadió además que su mujer y él trabajaron "45 años en ese negocio" y lo cuidaban para dejárselo a sus hijos. "Nos quedamos sin nada y la compañía aseguradora se lavó las manos. Desde el primer momento quiso culparme a mí y no pagar, pero yo no hice nada. Soy inocente", recalcó.

Por su parte, la versión de la Fiscalía, que no ha sido concluyente para condenarlo, mantenía que "el fuego fue intencionado" y recordó que según el perito "el autor tuvo que entrar con la llave. No hay dudas de que fue el dueño", alegaron. La versión del ministerio fiscal hacía hincapié además en que "el acusado pretendía beneficiarse ilícitamente de la cobertura de la póliza contratada cuatro meses antes con la compañía aseguradora, que cubría el riesgo de incendio sobre el continente, por importe de 700.000 euros, y sobre el contenido, por importe de 900.000 euros", cantidades que M.V.V no llegó a cobrar.

El abogado de la defensa solicitó hasta tres veces el sobreseimiento del caso, que llegó a juicio por los recursos que presentó la aseguradora.