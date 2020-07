Novedades inminentes en la planificación del Breogán

El Breogán sigue a la espera de poder concretar alguna contratación más. Si todo transcurre con normalidad, en breve -podría ser hoy mismo- se podría anunciar alguna novedad en la confección de la plantilla. El director general del club lucense, Tito Díaz, reconoce que tienen "gestiones muy avanzadas con un par de jugadores" y, además, establece que se trata de jugadores interiores, al menos uno de ellos. "Queremos empezar a dar pasos en el juego interior y posiblemente la próxima contratación será la de uno o dos jugadores interiores", indicó.

El Breogán también está a la espera -después de las negativas a las ofertas de renovación realizadas a Powell y Ahonen y la renovación confirmada de Salva Arco- de la decisión de Mo Soluade sobre su continuidad en el club. En principio, el jugador solicitó al Breogán un plazo para sondear sus opciones de poder jugar en la ACB que finalizaba con esta semana. De todas formas, habrá que esperar algún tiempo más porque el británico pidió una nueva moratoria. "Así es, nos ha pedido una semana más. Si no se va a la ACB intentaremos que se quede con nosotros. Le hemos dicho que no vaya más allá del próximo miércoles. Sabemos que Mo está contento en Lugo y nosotros estamos contentos con él. Epi dice que le encaja perfectamente y por eso le estamos dando ese margen. Estoy convencido de que si no va a la ACB seguirá con nosotros", dijo Tito Díaz.

La respuesta de Soluade marcará los siguientes pasos para completar el puesto de base. Con Christian Díaz prácticamente descartado -algunas noticias lo sitúan en Granada donde volvería a completar la dupla de bases con Lluis Costa como ya hicieron en Huesca-, la continuidad de Soluade llevaría a los técnicos del Breogán a buscar "a un base más rápido, que pueda jugar el pick and roll, incluso más pequeño que Soluade que es un base con un perfil de buen defensor, físico y buen tiro".

Aunque hay equipos que parecen haber tomado la delantera en el mercado de fichajes -como el Leyma Coruña que ya dispone de siete jugadores confirmados, entre ellos los nuevos Javi Vega (procedente del Burgos) o Taiwo Badmus (Marín) y a la espera de confirmar las contrataciones de Matulionis y Mohamed Barros-, Tito Díaz considera que todavía queda mucho margen para alcanzar mejores opciones en el mercado. "Que haya silencio en torno al club no quiere decir que estemos parados. De hecho fuimos de los primeros en movernos en el mercado. Pero nosotros estamos con un plan de viabilidad y esto complica algunas gestiones. También estamos viendo que los jugadores empiezan a darse cuenta de que la situación económica general obliga a un reajuste de salarios. El año pasado a estas alturas aún no teníamos prácticamente nada hecho con respecto a la plantilla y ahora ya tenemos a cinco jugadores ( Sergi Quintela, Mateo Sánchez, Salva Arco, Mindaugas Kacinas y Hervé Kabasele) y con la previsión de añadir alguno más en breve".

Además de la confección de la plantilla, en la próxima semana el club lucense, antes del viernes a las 13.00 horas, tiene que tener formalizada su inscripción en la LEB Oro, lo que implica la presentación de un aval bancario de 150.000 euros y el pago de la mitad del cuota de inscripción (en total son 36.000 euros). La otra mitad tendrá que ser abonada antes del último día del próximo mes de septiembre.

Renovaciones: Iago Castro sigue en el cuerpo técnico

El Breogán mantendrá la misma tripleta de técnicos para la próxima campaña. Después de haber renovado al entrenador jefe, Diego Epifanio, y de que Javi Muñoz ya tuviera contrato en vigor solo quedaba confirmar la continuidad del también lucense Iago Castro, confirmada ayer por el club lucense.

En los próximos días se espera que puedan hacerse oficial también las renovaciones del preparador físico y del fisioterapeuta.