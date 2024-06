Tres romanos de Lugo que merecen honores

Tres cidadáns romanos recibiron no día grande do Arde Lucus o título de Civitas Honoris, un recoñecemento co que o Concello de Lugo distingue o compromiso e a implicación de lucenses e de fóraneos na festa.

Este ano os condecorados foron Eduardo Fernández Abel, vocal de cultura da Cohors III Lucensium; Manuel Souto, o membro máis veterano do Senatus, e Pepe Ortas, actor cartaxinés que adoita participar no Arde Lucus.

O acto de recoñecemento desenvolveuse, como é habitual, cara a media mañá no fondo da Praza Maior, fronte ás estatuas de Julio César e Paulo Fabio Máximo. A alcaldesa, Paula Alvarellos, foi a encargada de entregar os galardóns, acompañada doutros membros do goberno, como Jorge Bustos, concelleiro de Deportes e Xuventude e responsable por primeira vez do Arde Lucus.

Os premiados recibiron a homenaxe no mesmo acto de recepción das tropas estranxeiras, que este ano chegaron a Lugo desde varios puntos da Península Ibérica e de Europa. Sumáronse ás tropas romanas e castrexas das 19 asociacións de recreación histórica da cidade.

Estes foron os cidadáns homenaxeados polo Concello de Lugo

Fernández Abel

Fernández Abel foi cofundador da Cohors III Lucensium, unha das primeiras asociacións do Arde Lvcvs, da que ademais é vocal da área de cultura. A súa implicación vai moito máis aló desta festa, posto que está comprometido ao máximo coa divulgación da cultura romana.

A Cohors leva a cabo actividades paralelas á festa, como conferencias, e fai visitas guiadas de colexios ao seu espectacular fortín da Praza Maior.

Pepe Ortas

José Antonio —Pepe— Ortas Cayuela é un actor, produtor de cine e especialista, ademais de responsable da compañía Ditirambo. Leva participando no Arde Lvcvs, ben a título particular ou ben coa súa compañía, desde os inicios da festa.

Pepe Ortas é toda unha institución na festa castrexa e romana, ademais dun profesional recoñecido a nivel nacional polos seus traballos artísticos. Algúns servíronlle para ser nomeado en dúas ocasións aos Premios Goya na categoría de mellor actor revelación. Foi en 2015 e 2016 polas súas interpretacións nas cintas ‘Bajo un manto de estrellas’ e ‘La espina de Dios’.

Manuel Souto

O terceiro premio Civitas Honoris deste ano foi para Manuel Souto Salgado, integrante da asociación Senatus dende o ano da súa fundación, en 2012.

Pero, ademais, Manuel Souto é o membro máis veterano das 19 asociacións de recreación histórica do Arde Lucus e un exemplo de que a idade non é impedimento para vivir a festa ao máximo. Sempre participa, xunto á súa muller Lola, nas obras de teatro do Senatus que se celebran tanto na festa lucense como noutras citas de recreación histórica nacionais nas que se require a presencia dos membros do Senado romano de Lugo.