El Progreso 03/01/2021

VICENTE GARCÍA JULBE es uno de los principales musicólogos españoles de música sacra del siglo XX. Fue maestro de capilla en la Catedral de Lugo, profesor de Gregoriano en el Seminario y fundador y director de la Schola Cantorum entre los años 1928 y 1942. También participa en la génesis de Non chores Sabeliña, de Freire. Por sus clases pasan todos los niños del coro de su tiempo.



Uno de ellos fue Manolo Araújo Pérez (Viana do Castelo, 1924), criado en Mondoñedo desde tres años después, a donde llega con sus padres y un hermano mayor. La muerte de la madre y del hermano lo lleva a ser acogido por otra familia de la ciudad.



Estudia en el Seminario, donde destaca por sus condiciones vocales y pasa a ser niño de coro. Con Alejandro Palacio es llamado para la catedral de Lugo y ahí establece contacto con García Julbe.



El 12 de febrero de 1938, con ocasión del Día del Papa, es uno de los principales protagonistas de la velada que va a presidir el obispo Balanzá y Navarro. Interviene en solitario para cantar el romance Divino timonel. También forma parte del cuarteto armonizado por García Julbe para interpretar Canto do arrieiro, Canto do berce y el motete Tu es Petrus, original del director.



Araújo siempre lo reconocerá como el hombre clave en su educación musical: “En Lugo me he formado y aquí hice numerosos amigos. Recuerdo casi con emoción la figura menuda de García Julbe, maestro paciente y perito, y sobre todo, director insuperable. Sus enseñanzas han sido la base de mi carrera musical”.



En efecto, cuando regresa a Mondoñedo lleva un bagaje de conocimientos suficiente que le permiten afrontar otras actividades en el campo musical, no solo como cantante, sino también en la composición e incluso actor y autor teatral, cuya primera experiencia tiene durante sus estudios eclesiásticos.



Antonio Reigosa, que ha seguido su trayectoria, añade otra actividad deportiva al margen de las corcheas, como es la de portero de fútbol en Mondoñedo y Luarca.



Pertenece al Orfeón de la Sociedad de Obreros Católicos, que preside Emilio Díaz Jácome, y al coro de Educación y Descanso, antes de saltar al mundo de la música ligera como saxofonista de la orquesta Ritmo y como creador de la orquesta que lleva su nombre.



Logra reunir a diez músicos y tres de ellos, Manolo Paz, Antonio Castro y él mismo, forman el trío vocal Araújo, que actúa en otras ocasiones. Además de cantar, toca la guitarra, el acordeón y el saxofón. Los contratan en toda A Mariña lucense y en el occidente asturiano. Con motivo de las fiestas de San Lorenzo de 1955, La Sociedad, de Foz, anuncia la actuación de la “Orquesta Araújo y sus muchachos”, lo mismo que en Mondoñedo, Lourenzá, Barreiros, Melide...



Van a Coruña e interviene ante los micrófonos de Radio Nacional de España. En Lugo los contrata el Casino y aprovechan para cantar en Radio Lugo.



Manolo también dirige varias misa cantadas con diversos motivos en iglesias de la provincia.



En los años siguientes estará en la Orquesta Royalty y en la Melodías. Es uno de Los Trovadores, un trío de acordeonistas, que son llamados desde las provincias limítrofes.



Manolo muere en 1991, después de recibir un homenaje en el salón de actos del San Rosendo con la actuación de Los Españoles.



En sus funerales también hay música a cargo de la banda de la Asociación Cultural Pascual Veiga y el Orfeón de la Sociedade de Obreiros Católicos, al que él perteneció. Y se representa un fragmento de su obra de teatro Na tasca do Cacharelo.