SU NOMBRE VA ligado a la fundación de la Peña Gallega de Madrid en 1949, creada para justificar una cuchipanda mensual que sirve para establecer relaciones políticas o laborales. Por eso dicen que es la masonería galaica, aunque allí el mandil se usa para cocinar el cerdo, el mazo para romper las centollas y su letra G es la de Galicia.



Venancio Senra Varela (Lugo, 1902), es hijo de Jaime Senra Senra y Antonia Varela Quiroga. Se hace agente comercial, vende un limpiametales y crea una agencia de reclamaciones. Luego será funcionario de Obras Públicas y secretario de actas del Partido Radical, pero nadie está libre de cometer pecados de juventud.



Trasladado a Madrid, llega a ser uno de los altos dirigentes del Canal de Isabel II, representa al ayuntamiento de Quiroga, colabora con la Cámara de Comercio y es directivo del Centro Gallego.

Se casa en 1929 con María López Roca y le dedican versos _ “celta puro, corazón abierto” _, porque es un tipo simpático que cae bien a todos. Incluso va a conseguir en vida lo que pocos, una calle en su ciudad, la que hoy va de Adolfo Suárez a la calzada das Gándaras, aunque entonces se encuentra en condiciones tan lamentables que sale todos los días en la prensa por las protestas.



Su colaboración con la Cámara le permite vivir el histórico vuelo que une Rozas y Barajas el 12 de junio de 1951 en línea servida por un Bristol 170 de la compañía Aviación y Comercio, Aviaco, del que ahora se cumplen 70 años.



Suben al aparato 40 pasajeros que antes de aterrizar en Rozas sobrevuelan varias veces Lugo en homenaje.



Antonio Rosón, como gobernador interino; Eugenio Pardo y Pardo-Reguera, alcalde de nuevo tras una enfermedad, el responsable de la Región Aérea Atlántica, Iglesias Brage, familiares y público acuden al aeródromo para no perderse la llegada.



Del Bristol descienden, además de Venancio, el staff de Aviaco, el secretario general de Turismo, Arturo Grau, el subcomisario del Instituto Social de la Marina, Antonio Pedrosa Latas, su secretario particular, señor Rodríguez; Álvaro y Emilio Gil Varela, José Páramo Fernández, Mariano Cuadra Medina _ futuro ministro _, Emilio O'Connor, Alejandro de la Sota, Manuel Murens, Tomás Toral, las mujeres de alguno de ellos y María Elena Pérez Lurbe, esposa de José de Cora Sabater, que casualmente viene a Lugo para ser madrina en un bautizo.



En ese momento la Peña ya lleva dos años de funcionamiento y los socios crecen hasta el medio millar. Los productos se llevan de Galicia, pero a veces hay problemas para sentar a tanta gente, por eso se pasa del Rimbombín fundacional al Círculo de la Unión Mercantil, al Casino Militar, El Galgo, la piscina del Canal, o al Bar Anita. Nadie olvida la fecha. Es el día 4 de cada mes. Luego serán los sábados.



Serafín Sarceda se arranca con una canción antes de que Faustino Santalices infle la gaita. Álvaro Gil se sienta con Sánchez Cantón, y Marcial Rodríguez Cebral, con Fraga. Cela se hace acompañar por Baldomero Isorna, y Luis González Seara, que aún no preside Cambio 16, charla de prensa con Fernández Pousa.



Más nombres: Carlos Abraira, Lobo, Feliciano Barrera, Juanjo Varela, Vázquez Cereijo, Santiago Basanta, Rof, Diego Bugallo, Antonio Carro, Calvo Sotelo, González Páramo, Fraga de Lis, Daniel de Linos, Elorriaga, Mouzo, Pérez Batallón, Nieto Antúnez, Valeriano Barreiros, Franco Salgado, Cora y Lira, De Ron Pardo, Ramón Ferreiro, Cesáreo González, Gamallo Fierros... como para no hacerse masón.